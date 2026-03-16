Kast inicia la construcción de barreras en la frontera de Chile con Perú y Bolivia
El Gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo de infraestructura que cercará tres departamentos del norte del país.
El recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, puso en marcha este lunes la construcción de barreras en la frontera con Perú, que prometió durante su campaña, para frenar el ingreso desde ese país y Bolivia de migrantes irregulares, constató la AFP.
El Gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo de infraestructura que cercará tres departamentos del norte del país.
"Hoy comenzamos a frenar la migración irregular", dijo a la prensa Kast, al frente de la máquina excavadora que cavaba una profunda zanja en las cercanías del paso fronterizo de Chacalluta, en la ciudad de Arica, en la frontera con Perú.
Mundo
Jose Antonio Kast asumió la Presidencia de Chile
Alejandro Baños
Migración hacia Chile
Los principales orígenes son:
- Venezuela
- Perú
- Colombia
- Bolivia
En estimaciones recientes:
- Peruanos: más de 260.000 residentes.
- Bolivianos: alrededor de 180.000 residentes.
La migración se concentra principalmente en las regiones del norte de Chile, cercanas a las fronteras con Perú y Bolivia.