Kast inicia la construcción de barreras en la frontera de Chile con Perú y Bolivia

Publicado por Diane Hernández 16 de marzo, 2026

El recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, puso en marcha este lunes la construcción de barreras en la frontera con Perú, que prometió durante su campaña, para frenar el ingreso desde ese país y Bolivia de migrantes irregulares, constató la AFP.

El Gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo de infraestructura que cercará tres departamentos del norte del país.

"Hoy comenzamos a frenar la migración irregular", dijo a la prensa Kast, al frente de la máquina excavadora que cavaba una profunda zanja en las cercanías del paso fronterizo de Chacalluta, en la ciudad de Arica, en la frontera con Perú.