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Kast inicia la construcción de barreras en la frontera de Chile con Perú y Bolivia

El Gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo de infraestructura que cercará tres departamentos del norte del país.

Maquinaria que construirá el muro fronterizo con Perú y Bolivia

Maquinaria que construirá el muro fronterizo con Perú y BoliviaAFP

Diane Hernández
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Diane Hernández

El recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, puso en marcha este lunes la construcción de barreras en la frontera con Perú, que prometió durante su campaña, para frenar el ingreso desde ese país y Bolivia de migrantes irregulares, constató la AFP.

El Gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo de infraestructura que cercará tres departamentos del norte del país.

"Hoy comenzamos a frenar la migración irregular", dijo a la prensa Kast, al frente de la máquina excavadora que cavaba una profunda zanja en las cercanías del paso fronterizo de Chacalluta, en la ciudad de Arica, en la frontera con Perú.

Migración hacia Chile

Datos del Censo 2024 y del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile muestran que aproximadamente 1,6 millones de emigrantes viven en Chile, cerca de 8,8 % de la población.

Los principales orígenes son:

  • Venezuela
  • Perú
  • Colombia
  • Bolivia

En estimaciones recientes:

  • Peruanos: más de 260.000 residentes.
  • Bolivianos: alrededor de 180.000 residentes.

La migración se concentra principalmente en las regiones del norte de Chile, cercanas a las fronteras con Perú y Bolivia.

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