El experto en petróleo José Pereira: “La industria petrolera iraní ha sufrido al no contar con que la guerra se extendería tanto”

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de abril, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al experto petrolero José Pereira sobre el complejo panorama mundial que actualmente se vive en torno a los precios del petróleo, como producto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual sigue sin contar con un futuro definido.

“Este es un escenario bien complejo porque en la medida en que la guerra se prolongue, todo se complicará cada día más porque los precios del petróleo seguirán aumentando y además de eso está el tema del gas. […] La industria petrolera de Irán está en un momento en el que se está viendo fuertemente afectada, especialmente ante el hecho de que la guerra se ha ido extendiendo más de lo que se tenía previsto originalmente. […] Venezuela siempre fue estratégica para Estados Unidos por una razón sencilla: las refinerías del golfo de Estados Unidos se construyeron basado en la metalurgia para el crudo venezolano”, dijo Pereira.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.