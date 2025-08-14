Otro atentado en Colombia contra un opositor: atacan el vehículo de un congresista

Publicado por Sabrina Martin 13 de agosto, 2025

El representante a la Cámara de Colombia Julio César Triana, miembro del partido de derecha Cambio Radical, denunció que fue atacado a tiros este miércoles mientras se desplazaba por una carretera en el sur del país. El político viajaba en una camioneta oficial junto a su equipo de trabajo cuando, según informó, hombres armados abrieron fuego contra el vehículo. Ninguno de los seis ocupantes resultó herido.

En un video difundido en sus redes sociales, Triana mostró los impactos de bala en los vidrios delanteros y traseros de la camioneta, al tiempo que relató que el ataque ocurrió al salir del municipio de La Plata, en el departamento de Huila.

La zona donde ocurrió el atentado es conocida por la presencia de disidencias de las antiguas FARC, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de delincuencia común.

Este tipo de rutas, que conectan pequeñas poblaciones en Colombia, suelen atravesar áreas de difícil acceso y, en muchos casos, están expuestas a la presencia de grupos armados ilegales. La ausencia de patrullajes y la demora en la reacción oficial incrementan la vulnerabilidad de quienes transitan por ellas.

Reacciones políticas

El partido Cambio Radical condenó el hecho, responsabilizó al Gobierno de Gustavo Petro y afirmó que el vehículo del congresista quedó “totalmente destruido” por los disparos. El partido también lamentó que este nuevo ataque ocurra a poco después del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió tras ser herido a balazos en un acto de campaña en Bogotá.