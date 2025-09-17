La viuda del opositor ruso Navalni denuncia que murió envenenado

(Arhivo) Navalny y su esposa en una fotografía tributo tras la muerte del opositor ruso AFP

Publicado por Diane Hernández 17 de septiembre, 2025

(AFP) La viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, muerto en prisión en febrero de 2024 en circunstancias poco claras, afirmó este miércoles que unos análisis efectuados por laboratorios occidentales demostraron que su marido fue "envenenado".

Navalni, uno de los mayores críticos del presidente ruso Vladimir Putin, falleció de forma repentina mientras cumplía una condena de 19 años en una colonia penitenciaria del Ártico el 16 de febrero de 2024.

"Dos laboratorios de dos países diferentes llegaron de forma independiente el uno del otro a la conclusión de que Alexéi fue envenenado", declaró Yulia Navalnaya en un video en Telegram.

Según precisó, los resultados están basados en "muestras biológicas" que unos allegados de Navalni pudieron "extraer y transferir al extranjero de forma segura" antes de su entierro.

Sin brindar mayores detalles, Navalnaya instó a los laboratorios a publicar sus resultados de forma independiente y a especificar qué veneno creen que fue empleado.

La misteriosa muerte de Navalni

Navalni, un activista anticorrupción, logró movilizar a cientos de miles de personas en toda Rusia en protestas contra el Kremlin, mientras exponía el presunto enriquecimiento ilícito del círculo íntimo de Putin.

El opositor había sido envenenado ya en 2020 mientras hacía campaña en Siberia, y fue entonces trasladado en un vuelo de evacuación de emergencia a Alemania, donde pasó meses recuperándose.

A su regreso a Rusia en enero de 2021, fue arrestado y condenado a prisión por una serie de cargos, entre los que figuraba "extremismo".

No obstante, el también abogado continuó su campaña contra Putin desde la cárcel y se manifestó incluso contra la invasión de Ucrania.

Al anunciar su muerte en febrero de 2024, las autoridades rusas informaron que falleció mientras caminaba por el patio de la prisión.

Los funcionarios penitenciarios tardaron días en entregar el cuerpo de Navalni a sus familiares, lo que generó sospechas entre sus seguidores.

Su viuda siempre ha sostenido que su esposo fue asesinado por órdenes de Putin, unas acusaciones rechazadas por el Kremlin.