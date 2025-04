Hegseth apela a la necesidad de expulsar a China del Canal de Panamá

Publicado por Alejandro Baños 8 de abril, 2025

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó, durante su visita a Panamá, que la Administración Trump trabajará para impedir que China extienda su influencia en el Canal de Panamá y "ponga en peligro" todas las operaciones comerciales y la integridad de la vía.

"Hoy el Canal de Panamá enfrenta nuevas amenazas, Estados Unidos no permitirá que la China comunista ni cualquier otro país ponga en peligro la operación ni la integridad del canal", dijo Hegseth tras reunirse con el presidente panameño, José Raúl Mulino.

"Quiero ser muy claro. China no construyó este canal, no opera este canal. Y China no armará este canal. Junto con Panamá a la cabeza, mantendremos el canal seguro", añadió el secretario de Defensa, en declaraciones recogidas por AFP.

Además, Hegseth señaló que "empresas chinas siguen teniendo control sobre la infraestructura crítica en la zona del canal", algo que hace que "Estados Unidos y Panamá sean menos seguros".

Esta última afirmación del responsable de Defensa quedó evidenciada hace unos días cuando el régimen comunista bloqueó la venta de dos puertos clave ubicados en el Canal de Panamá a un grupo liderado por BlackRock.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha insistido en la necesidad de volver a controlar el tránsito y la gestión del Canal de Panamá para evitar que China monopolice una de las vías comerciales más importantes del planeta.