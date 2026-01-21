EEUU incauta un séptimo petrolero en el Caribe vinculado con Venezuela
Según el Comando Sur de Estados Unidos, el Sagitta operaba en desafío al bloqueo establecido por el presidente Donald Trump para buques sancionados.
Las fuerzas estadounidenses incautaron este martes un séptimo petrolero en el mar Caribe, en el marco de las acciones que Washington mantiene sobre Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
El buque detenido fue identificado como el motor vessel Sagitta. La operación fue realizada por fuerzas militares de Estados Unidos en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, de acuerdo con un comunicado oficial.
Aplicación del bloqueo marítimo
Según el Comando Sur de Estados Unidos, el Sagitta operaba en desafío al bloqueo establecido por el presidente Donald Trump para buques sancionados que transitan el Caribe. La incautación del petrolero representa la séptima acción de este tipo desde la implementación de estas medidas.
El mando militar indicó que la detención del buque refleja la determinación de Estados Unidos de hacer cumplir el bloqueo vigente sobre embarcaciones sancionadas vinculadas a Venezuela.
Política
EEUU anuncia la captura de otro buque petrolero en el mar Caribe: el último de la 'flota fantasma'
Diane Hernández
Control de las exportaciones de crudo
“Mientras la fuerza conjunta opera en el hemisferio occidental, reafirmamos que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad”, agrega el comunicado.