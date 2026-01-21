Voz media US Voz.us
EEUU incauta un séptimo petrolero en el Caribe vinculado con Venezuela

Según el Comando Sur de Estados Unidos, el Sagitta operaba en desafío al bloqueo establecido por el presidente Donald Trump para buques sancionados.

El buque motor Sagitta en el CaribeFoto de AFP/ Comando Sur de Estados Unidos

Las fuerzas estadounidenses incautaron este martes un séptimo petrolero en el mar Caribe, en el marco de las acciones que Washington mantiene sobre Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El buque detenido fue identificado como el motor vessel Sagitta. La operación fue realizada por fuerzas militares de Estados Unidos en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, de acuerdo con un comunicado oficial.

Aplicación del bloqueo marítimo

Según el Comando Sur de Estados Unidos, el Sagitta operaba en desafío al bloqueo establecido por el presidente Donald Trump para buques sancionados que transitan el Caribe. La incautación del petrolero representa la séptima acción de este tipo desde la implementación de estas medidas.

El mando militar indicó que la detención del buque refleja la determinación de Estados Unidos de hacer cumplir el bloqueo vigente sobre embarcaciones sancionadas vinculadas a Venezuela.

Control de las exportaciones de crudo

En su comunicado, el Comando Sur afirmó que el objetivo de estas acciones es garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal.
“Mientras la fuerza conjunta opera en el hemisferio occidental, reafirmamos que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad”, agrega el comunicado.

