Publicado por Virginia Martínez 16 de enero, 2026

María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, ofreció este viernes una conferencia y rueda de prensa en la Heritage Foundation, en Washington DC, tras reunirse el jueves con el presidente Donald Trump.

"Como venezolanos, estamos absolutamente agradecidos al presidente Trump, a su equipo, a su Administración y al pueblo de Estados Unidos, porque se necesitó mucho valor para hacer lo que hizo. Y lo hizo, sí, en nombre del pueblo estadounidense, pero también porque le importan los venezolanos. Y eso me lo dijo ayer. Y creo que ese es el mensaje más importante que puedo llevar a mi país", declaró.

La líder opositora afirmó también que confía en que los restos de lo que calificó como un "régimen criminal" serían finalmente desmantelados en Venezuela y que habría una transición ordenada hacia elecciones libres.

"Tengo una confianza profunda en que tendremos una transición ordenada", dijo Machado. "Es un proceso complejo", añadió, en alusión al Gobierno actual, y aseguró que al final Venezuela será libre con el apoyo de Estados Unidos y Trump.

"Lo único que quiero asegurarle al pueblo venezolano es que Venezuela va a ser libre, y eso se logrará con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos y del presidente Donald Trump", dijo durante la rueda de prensa en Washington.

El sueño de vivir en un país libre

Machado también reflexionó sobre la determinación de los venezolanos, destacando los sacrificios que muchos han hecho en la búsqueda de libertades democráticas. Al hablar de las generaciones más jóvenes que han crecido en medio de la agitación política y social, subrayó su inquebrantable compromiso con un futuro mejor.

"Estoy muy orgullosa de formar parte de estas generaciones de venezolanos. La mayoría nunca ha sabido lo que significa vivir en libertad ni lo que implica ser parte de una sociedad democrática, pero han arriesgado sus vidas, a sus seres queridos, todo lo que tienen, porque comparten ese sueño de vivir en un país libre", dijo la líder opositora venezolana.

Delcy Rodríguez "está cumpliendo ordenes"

Venezuela ya empezó "una verdadera transición hacia la democracia" con la ayuda del presidente Donald Trump, que es quien da las "órdenes" a la presidenta interina Delcy Rodríguez, declaró este viernes la líder opositora.

"Ella no está en un acuerdo, ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes porque al final si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real", dijo en declaraciones recogidas por AFP, en alusión al ataque con el que Estados Unidos derrocó al exdictador Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York.

"Esto no tiene nada que ver con una tensión o una decisión entre Delcy Rodríguez o yo. Esto es acerca de un cártel y de la justicia", añadió en rueda de prensa.

Un "gesto maravilloso"

La dirigente opositora, que había permanecido en la clandestinidad en Venezuela y abandonó el país en diciembre con apoyo de Estados Unidos para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, optó por entregar el jueves la medalla a Trump con una dedicatoria especial, un gesto que el mandatario describió como "maravilloso".

La visita de María Corina Machado a Washington ocurrió casi dos semanas después de una operación militar de Estados Unidos en Caracas, en la que fueron detenidos Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con el narcoterrorismo.