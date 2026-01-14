Dinamarca refuerza su presencia militar en Groenlandia antes de las reuniones en Washington

Publicado por Diane Hernández 14 de enero, 2026

El Gobierno de Dinamarca ha comenzado a desplegar refuerzos militares en Groenlandia en la antesala de conversaciones de alto nivel que mantendrán esta semana autoridades danesas y groenlandesas en la Casa Blanca sobre el futuro estratégico del territorio ártico.

Según informó la radiodifusora pública danesa DR, Copenhague envió equipo militar y tropas de avanzada a la isla como parte de los preparativos para una presencia más amplia y permanente de las fuerzas armadas danesas. No obstante, el propio medio señaló que aún no se han establecido cifras concretas sobre el número de efectivos que podrían ser redesplegados, en un contexto en el que buena parte del Ejército danés ya se encuentra comprometido en otros escenarios, como la región del Báltico.

El refuerzo busca, según analistas, enviar una señal política y militar al presidente Donald Trump, quien ha insistido en reiteradas ocasiones en la importancia estratégica de Groenlandia para la seguridad nacional de Estados Unidos. Dinamarca intenta demostrar que la isla no se encuentra desprotegida frente a la creciente influencia de potencias como Rusia y China, y evitar así cualquier iniciativa unilateral de Washington para asumir el control del territorio.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, afirmó que el país avanza hacia "una presencia más permanente y más robusta de la defensa danesa en Groenlandia", con la posible participación de aliados. Recordó además que, al igual que en 2025, otros países de la OTAN participaron en ejercicios y entrenamientos en la isla, una dinámica que, según dijo, continuará durante 2026.

Desde la Casa Blanca, la administración estadounidense sostiene que el control de Groenlandia sería clave para sus intereses estratégicos, tanto por su ubicación en el Ártico -relevante para la defensa antimisiles y la carrera espacial con China- como por sus abundantes recursos minerales, en particular las tierras raras.

En Groenlandia, sin embargo, el mensaje ha sido claro. El presidente del Parlamento del territorio semiautónomo, Jens-Frederik Nielsen, declaró el martes que, aunque muchos groenlandeses aspiran a la independencia, preferirían seguir vinculados a Dinamarca antes que pasar a manos de Estados Unidos.

En la misma línea, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que los países pequeños no deberían vivir bajo la amenaza de los grandes y subrayó que las fronteras no deben modificarse por la fuerza. Aun así, reconoció que las presiones diplomáticas han sido intensas y que los momentos más complejos podrían estar aún por delante.

Las tensiones podrían moderarse o recrudecer en función de las conversaciones previstas para este miércoles en Washington, donde representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, en un encuentro en el que no se descarta que se planteen incentivos financieros como parte de la negociación.