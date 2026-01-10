Ejercicios navales en Sudáfrica con China, Rusia e Irán reavivan tensiones con Occidente

Publicado por Diane Hernández 10 de enero, 2026

Sudáfrica se ha convertido en el epicentro de una nueva demostración de alineamientos geopolíticos alternativos a Occidente. Desde este fin de semana, buques de guerra de China, Rusia e Irán participan junto a la armada sudafricana en los ejercicios navales "Voluntad de Paz 2026", una operación que se desarrollará hasta el 16 de enero en aguas cercanas a Simon's Town, base naval estratégica donde confluyen los océanos Atlántico e Índico.

Las maniobras, enmarcadas en el formato BRICS Plus, han sido presentadas oficialmente por Pretoria como un ejercicio técnico destinado a "mejorar la seguridad marítima" y proteger el transporte y las actividades económicas en el mar.

Sin embargo, el contexto internacional y los actores involucrados han convertido el operativo en una señal política de alto impacto, interpretada por analistas occidentales como un gesto de desafío directo al orden liderado por Estados Unidos y sus aliados.

Según Reuters, los ejercicios cuentan con activos militares de peso, entre ellos un destructor chino y un buque de guerra ruso, cuya llegada a Simon's Town fue documentada el viernes. La participación de Irán, país sometido a duras sanciones internacionales, refuerza la lectura estratégica del despliegue y alimenta las preocupaciones sobre el rumbo diplomático sudafricano.

El Gobierno de Sudáfrica ha rechazado las acusaciones de hostilidad, insistiendo en que las maniobras son "apolíticas" y responden a una lógica de cooperación marítima. No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump ha acusado reiteradamente a los países BRICS de promover políticas "antiamericanas" y ya ha recortado financiación a Pretoria, citando su creciente cercanía con Pekín, Moscú y Teherán.

La decisión del Ejecutivo sudafricano también ha generado tensiones internas. La Alianza Democrática (DA), socio de la coalición de gobierno, denunció que las maniobras constituyen un "truco político" para normalizar la cooperación militar con países sancionados y con historial de confrontación internacional, lo que -según el partido- pone en riesgo la reputación diplomática y económica del país.

En un escenario global marcado por conflictos abiertos y rivalidades estratégicas crecientes, las maniobras "Voluntad de Paz 2026" trascienden el ámbito militar y consolidan la percepción de que Sudáfrica avanza hacia una posición cada vez más distante de Occidente, apostando por un eje alternativo de poder que redefine su papel en el tablero internacional.