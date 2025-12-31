La protesta social crece en Irán: los universitarios se unen al reclamo por el costo de vida

Publicado por Diane Hernández 31 de diciembre, 2025

Las protestas contra el alto costo de vida y la hiperinflación en Irán se intensificaron esta semana con la incorporación de estudiantes universitarios, en un movimiento que amplía el descontento social iniciado días atrás por comerciantes en la capital.

En el tercer día de movilizaciones espontáneas, se registraron protestas estudiantiles en al menos 10 universidades de distintas regiones del país, según informaron las agencias del país. Siete de estos centros están ubicados en Teherán, entre ellos algunas de las universidades más prestigiosas del país, mientras que otras manifestaciones tuvieron lugar en Isfahán y Yazd, en el centro de Irán, y en Zanyán, en el noroeste.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, reaccionó públicamente al creciente malestar social y aseguró haber pedido al ministro del Interior que escuche "las demandas legítimas" de los manifestantes, con el objetivo de que el régimen actúe "de manera responsable" para resolver los problemas económicos.

Sin embargo, sobre el terreno, la respuesta al descontento popular incluyó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad.

Periodistas de la AFP constataron el martes la presencia de policías y unidades antidisturbios en las principales arterias de Teherán y en los alrededores de varias universidades. Imágenes difundidas por la agencia estatal Fars mostraron el uso de gases lacrimógenos para dispersar algunas concentraciones.

Inflación desbordada y moneda en caída libre

El régimen de los ayatolás enfrenta desde hace años un deterioro económico persistente, marcado por el encarecimiento acelerado de los productos básicos y la devaluación crónica de su moneda. Según el Centro de Estadísticas de Irán, los precios aumentaron en diciembre un 52% interanual, una cifra que refleja la presión constante sobre el poder adquisitivo de la población.

El domingo, el rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico en el mercado negro, superando 1,4 millones de riales por dólar y 1,7 millones por euro, frente a los 820.000 y 855.000 respectivamente de hace un año. Aunque la divisa se recuperó ligeramente el lunes, la volatilidad continúa paralizando sectores clave del comercio, especialmente el de productos importados.

Esta situación fue el detonante de las primeras protestas, que comenzaron el domingo en el mayor mercado de teléfonos móviles de Teherán y se extendieron rápidamente a otros sectores y ciudades.