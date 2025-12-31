Taiwán reporta que China está retirando sus buques tras los ejercicios militares cerca de la isla

Publicado por Carlos Dominguez 31 de diciembre, 2025

Los navíos militares que China había enviado para realizar maniobras alrededor de Taiwán comenzaron a abandonar el área, un movimiento que sugiere que los ejercicios “habrían concluido”, según comunicó este miércoles la Guardia Costera de la isla, que Pekín considera parte de su territorio.

El régimen comunista chino disparó misiles y movilizó decenas de cazas, buques de su Marina y naves de la Guardia Costera entre el lunes y el martes para cercar a Taiwán, una isla con administración, fuerzas armadas y moneda independientes, cuyo principal respaldo en materia de seguridad es Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades de Pekín, las maniobras con fuego real tenían como propósito recrear un cerco a los puertos más importantes de Taiwán y ataques contra objetivos marítimos de la isla, a la que ha advertido que podría controlar incluso mediante el uso de la fuerza.

Sin embargo, Taipéi ha calificado los dos días de maniobras como "altamente provocadores y temerarios", además de defender que no lograron imponer un cerco a su territorio.

Algunos navíos siguen en la zona

"Los buques de guerra y los barcos de la guardia costera se están retirando, pero algunos siguen merodeando fuera de la línea de 24 millas náuticas", aseguró este miércoles a AFP Hsieh Ching-chin, subdirector general de la Guardia Costera de Taiwán.

"Los ejercicios deberían haber terminado", precisó.

Los guardacostas de Taiwán, sin embargo, mantienen 11 embarcaciones desplegadas, ya que algunos buques de la Guardia Costera china "aún no han abandonado completamente la zona", añadió el oficial.

“No podemos bajar la guardia”, afirmó, mientras Pekín aún no ha anunciado públicamente el fin de los ejercicios.

De su lado, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, alertó este miércoles que las maniobras militares chinas "no son un incidente aislado" y suponen "riesgos significativos" para la región, "el transporte marítimo, el comercio y la paz en el mundo".