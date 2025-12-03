Trump sugiere bombardeos en Colombia por la alta producción de cocaína y Petro le responde: "Atacar nuestra soberanía sería una declaración de guerra"

Publicado por Sabrina Martin 2 de diciembre, 2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió con un tono abiertamente confrontativo a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió que cualquier país vinculado a la producción o facilitación del tráfico de cocaína —incluida Colombia— puede ser objetivo de operaciones militares bajo la estrategia antidrogas de Washington.

Petro afirmó que una acción de ese tipo equivaldría a una “declaración de guerra” y provocaría la ruptura inmediata de más de dos siglos de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Un mensaje desafiante hacia Washington

El mensaje del mandatario colombiano se produjo después de que Trump denunciara que la región continúa produciendo cocaína a gran escala y reiterara que quienes obtengan beneficios del narcotráfico pueden ser blanco de acciones directas.

En su respuesta, Petro mencionó supuestos avances en la destrucción de laboratorios durante su gobierno, pero el centro de su intervención fueron las advertencias de ruptura y las referencias militares. “No amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra. No dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, dijo.

El presidente también retomó acusaciones pasadas que lo vincularon con redes del narcotráfico y su inclusión en la Lista Clinton, calificándolas como “calumnias” provenientes de Estados Unidos, lo que elevó aún más la tensión del intercambio.