Trump sugiere bombardeos en Colombia por la alta producción de cocaína y Petro le responde: "Atacar nuestra soberanía sería una declaración de guerra"
El presidente estadounidense reiteró que cualquier país que facilite el narcotráfico puede ser objetivo de operaciones militares.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió con un tono abiertamente confrontativo a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió que cualquier país vinculado a la producción o facilitación del tráfico de cocaína —incluida Colombia— puede ser objetivo de operaciones militares bajo la estrategia antidrogas de Washington.
Petro afirmó que una acción de ese tipo equivaldría a una “declaración de guerra” y provocaría la ruptura inmediata de más de dos siglos de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Un mensaje desafiante hacia Washington
El mensaje del mandatario colombiano se produjo después de que Trump denunciara que la región continúa produciendo cocaína a gran escala y reiterara que quienes obtengan beneficios del narcotráfico pueden ser blanco de acciones directas.
En su respuesta, Petro mencionó supuestos avances en la destrucción de laboratorios durante su gobierno, pero el centro de su intervención fueron las advertencias de ruptura y las referencias militares. “No amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra. No dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, dijo.
El presidente también retomó acusaciones pasadas que lo vincularon con redes del narcotráfico y su inclusión en la Lista Clinton, calificándolas como “calumnias” provenientes de Estados Unidos, lo que elevó aún más la tensión del intercambio.
Colombia continúa siendo un productor relevante
“He oído que Colombia produce cocaína, tienen plantas de fabricación… Cualquiera que lo haga y la venda a nuestro país está expuesto a ataques”, señaló.
El presidente también fue consultado sobre Venezuela, donde anunció que su gobierno activará “muy pronto” nuevas operaciones contra organizaciones criminales asentadas en territorio controlado por el régimen.