“Es muy injusto para nuestros agricultores”: Trump amenazó a México con imponer un arancel adicional del 5% por incumplimiento de un tratado de aguas

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump amenazó este lunes con imponer un arancel adicional del 5% a todas las importaciones provenientes de México si el Gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum no libera el agua que, según el mandatario republicano, debe permitirse fluir bajo un tratado. Con dicha amenaza, Trump intensifica una vez más su disputa arancelaria con uno de los más importantes socios comerciales del país, con el cual ha experimentado varias idas y vueltas no solo en esta segunda presidencia, sino también en la primera, cuando el presidente mexicano era Andrés Manuel López Obrador.

“Yo he autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no es liberada, INMEDIATAMENTE”, publicó Trump a través de su cuenta de Truth Social. “Cuanto más tiempo se tome México para liberar el agua, más se verán afectados nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO AHORA. Estados Unidos necesita que México libere 200.000 acres-pie de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después”, escribió el mandatario republicano.

Tensiones por el suministro de agua

El asunto gira en torno a las tensiones por el suministro de agua para los agricultores en el sur de Texas, mientras la administración Trump busca aumentar la presión sobre las autoridades mexicanas por sus obligaciones bajo un tratado de 1944. El Departamento de Estado dijo en noviembre que funcionarios de ambos países habían mantenido reuniones para discutir los pasos que el Gobierno mexicano podría tomar para “reducir los déficits en las entregas de agua y garantizar el cumplimiento”.

Trump también comentó que la disputa estaba perjudicando a las comunidades de Texas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, pocas horas después de que su administración anunciara una ayuda de $12.000 millones para apoyar a los agricultores atrapados en el fuego cruzado del régimen de aranceles del presidente. “Hasta ahora, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses que necesitan urgentemente esta agua”, dijo Trump en su publicación.