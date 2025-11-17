Macron y Zelenski firman un acuerdo para la venta de aviones Rafale a Ucrania

Publicado por Carlos Dominguez 17 de noviembre, 2025

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, firmó este lunes con su homólogo francés, Emmanuel Macron, una "declaración de intenciones" para la futura compra de un centenar de aviones de combate Rafale, además de otros sistemas de defensa de nueva generación.

La firma entre ambos mandatarios tuvo lugar en la base aérea de Villacoublay, cerca de París.

Este acuerdo, que se proyecta en el "horizonte de un decenio", prevé eventuales contratos para la "adquisición" por parte de Kiev de "equipos de defensa franceses" nuevos: un centenar de cazas Rafale, drones y sistemas de defensa aéreo SAMP-T en desarrollo, entre otros.

Durante una rueda de prensa con su homólogo ucraniano, Macron aseguró que la historia muestra que si "Ucrania no es creíble y fuerte, Rusia romperá sus compromisos".

Los Rafale, un salto cualitativo en defensa

Zelenski renovó el sábado su llamado para obtener más sistemas de defensa antiaérea tras los ataques masivos lanzados por Moscú. La incorporación de los Rafale en Ucrania supondría un salto cualitativo en su capacidad de defensa, especialmente frente a los drones y misiles rusos.

La novena visita del líder ucraniano a Francia desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 se produce en un contexto complicado en el frente para su país, cuando se acerca el invierno.

En la noche del domingo al lunes, otros ataques rusos mataron al menos a tres personas en la región de Járkov, en el este de Ucrania, según las autoridades locales.