El experto en seguridad Hugo Achá sobre el ultimátum de la Casa Blanca a Maduro: “Todos los medios están hoy a disposición de Trump para la eliminación de la amenaza”

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de diciembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y experto en seguridad y defensa, Hugo Achá, sobre el ultimátum que la Administración del presidente Donald Trump le habría dado al dictador venezolano Nicolás Maduro, en medio de un contexto en el que el líder republicano presiona al mandatario socialista para que deje el poder, luego de haberse robado las elecciones presidenciales del 2024 y haber sido acusado de ser el líder de la organización terrorista Cártel de los Soles.

“Todos los medios están hoy a disposición del presidente de los Estados Unidos para la neutralización y eliminación de la amenaza. Por ello, asegurar un espacio aéreo a donde exista un mínimo de aeronaves civiles y reducir la posibilidad de daños colaterales será siempre parte de la forma en la cual, doctrinal y operativamente, los Estados Unidos se conduce cuando puede iniciar operaciones de las que están hoy en día en carpeta. […] Es mucho más claro el daño permanente y letal que ocasionan este tipo de organizaciones (Cártel de los Soles) a la vida y a la seguridad de los ciudadanos norteamericanos, de lo que los grupos terroristas jamás pudieron”, dijo Achá.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.