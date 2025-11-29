Entrevista a Lorenzo Montanari: “Los derechos de propiedad son un eje central para la Administración Milei”

Publicado por Joaquín Núñez 28 de noviembre, 2025

Lorenzo Montanari es director de Asuntos Públicos e Internacionales en Americans for Tax Reform (ATR), como así también director Ejecutivo de la Property Rights Alliance (PRA). En este último rol, viajó recientemente a Argentina para presentar un ranking global de una de las variables económicas que describió como fundamental para el crecimiento de los países: los derechos de propiedad.

Montanari expuso en la Ciudad de Buenos Aires sobre el International Property Rights Index 2025, un estudio comparativo centrado en los derechos de propiedad intelectual y física de los países.

Llegó al país sudamericano también de la mano de la Fundación FREE, un think tank local que trabaja para vincular al mundo conservador de Estados Unidos y Europa.

En este contexto, habló con VOZ para explicar la importancia de los derechos de propiedad, analizar el ranking y el desempeño del presidente Javier Milei en este aspecto.

“Donde hay fuerte protección de la propiedad, siempre hay fuerte desarrollo económico”

Montanari comenzó explicando qué son los derechos de propiedad, que están incluidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, resaltando también la importancia de los derechos a la propiedad intelectual, definidos como “aspectos legales que permiten a la creatividad devolverse a una oportunidad económica”.

“Solo para dar una cifra sobre lo intensiva que es la industria de la propiedad intelectual, en Estados Unidos casi el 44 % del producto interior bruto es resultado de la industria de la propiedad intelectual. 62 millones de puestos de trabajo son resultado de la industria de alta intensidad de propiedad intelectual. Es decir, al invertir en propiedad intelectual, la economía cambia y se transforma en un centro de innovación en términos regionales”, explicó.

¿Qué tiene que hacer un país para mejorar en este aspecto? Para el experto, las claves pasan por garantizar la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de derecho.

“El Estado de Derecho es fundamental porque es donde se definen las reglas del juego en una economía nacional, en una democracia y la luz feroz a la corrupción, por lo que estos son los componentes fundamentales para empezar a subir en la clasificación. Lo digo claramente porque un país puede votar e implementar la mejor ley sobre derechos de propiedad o propiedad intelectual, pero sin una independencia judicial fuerte, sin un Estado de Derecho, no se puede defender, no se puede implementar”, continuó.

Lo mejor y peor del Property Rights Index 2025

El ranking puntuó a 126, representando al 93% de la población mundial y el 97% del PBI mundial. En el global, el resultado fue un “deterioro de la protección global de los derechos de propiedad”, con 55 países mejorando su puntaje del 2024 y 69 empeorando. El índice se publica sin excepción desde el 2007.

Los tres mejores países fueron Luxemburgo, Australia y Suiza, mientras que entre los peores resaltaron Yemen, Venezuela y Haití.

Estados Unidos ocupó el décimo puesto en el ranking, subiendo cuatro posiciones con respecto al 2024.

En cuanto al método de evaluación, los países fueron calificados en estas tres categorías: entorno jurídico y político (LP), propiedad física (PPR) y derechos de propiedad intelectual (DPI). Entre los tres, el más alto a nivel mundial es el DPI.

“Las regiones más desarrolladas coinciden con las regiones que más protegen los derechos de propiedad. Es decir, donde hay fuerte protección de los derechos de propiedad, hay siempre fuerte desarrollo económico. Uno de los asuntos que yo quiero siempre destacar es la importancia de la componente legal y político de cada país. Los países que tienen una performance muy alta son regiones como el Norteamérica, la Unión Europea en general. La característica que lo une es que tienes un Estado de derecho, una independencia judicial, un control de corrupción, una estabilidad política muy fuerte”, señaló Montanari.

El caso de Argentina

A la hora de hablar sobre la Argentina de Javier Milei, Montanari destacó que el presidente libertario haya encaminado al país en una “tendencia positiva” en cuanto a los derechos de propiedad, aunque su puntuación siga por debajo del promedio general.

A su vez, celebró que Milei ponga el foco en la protección de los derechos de propiedad, “lo que supone un cambio radical también en la política argentina en comparación con la administración anterior”.

Además, celebró el anuncio del acuerdo comercial que está próximo a firmarse entre Argentina y Estados Unidos.

“Este índice no pretende juzgar a nadie, es solo una fotografía de los trenes que están pasando por el mundo y sirve a los legisladores para ver dónde invertir con datos conductivos. Es decir, creo que siempre hay que recordar que el derecho de propiedad y la propiedad intelectual no son postulados ideológicos de la izquierda o de la derecha, sino postulados económicos, por lo que cuando se quiere invertir, crear prosperidad, desarrollar la economía, no se puede evitar, y la propiedad intelectual debe ser propiedad”, finalizó Montanari.

La entrevista completa con Lorenzo Montanari