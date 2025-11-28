“Somos extremadamente buenos amigos”: Trump respalda a la primera ministra Takaichi en medio de la creciente tensión entre Japón y China

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de noviembre, 2025

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmó este martes haber hablado con el presidente estadounidense Donald Trump, en el marco de una fuerte disputa que actualmente existe entre la nación nipona y el régimen de China. En declaraciones a los periodistas en su oficina en Tokio, Takaichi comentó que la llamada fue hecha por el mandatario republicano, quien le expresó su amistad tras haber hablado con el dictador chino Xi Jinping. “El presidente Trump me dijo que él y yo somos extremadamente buenos amigos y que puedo llamarlo cuando quiera”, dijo la líder japonesa.

Poco después de las palabras de Takaichi, Trump confirmó las llamadas realizadas tanto a la primera ministra de Japón como al líder chino, sobre el cual explicó que también lo une una buena relación. “Tuve una gran conversación. Tengo una muy buena relación con ella. También tuve una muy buena conversación con el presidente Xi de China. Y creo que esa parte del mundo está bien. Creo que nos sorprenderán gratamente las acciones del presidente Xi. Tengo una buena relación —una gran relación— con él. Me agrada. Yo le agrado. Con Japón, lo mismo. Acabo de regresar de Japón y tenemos una gran relación, la nueva primera ministra y yo. Es muy inteligente, muy fuerte y será una gran líder”, dijo Trump.

La líder nipona, quien es una conservadora de línea dura y la primera mujer en la historia del país en ocupar este cargo, generó una fuerte controversia en Asia Oriental luego de sugerir a principios de mes que un ataque por parte del régimen chino contra Taiwán representa una delicada situación para Japón y podría constituir una “situación que amenace la supervivencia” de su país, lo cual requeriría una respuesta militar. Las declaraciones de Takaichi representaron una fuerte ruptura con la política que ha mantenido el gobierno japonés de ambigüedad estratégica durante las últimas décadas con respecto a Taiwán, la cual es una isla autónoma que China considera parte de su territorio y no ha descartado anexarla por la fuerza.