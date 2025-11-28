El presidente de Guinea-Bissau abandona el país luego de un golpe de estado en su contra

Publicado por Víctor Mendoza 28 de noviembre, 2025

(AFP) El presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, ha abandonado el país con destino a Senegal tras ser detenido durante un golpe militar, según informó el jueves el gobierno de Dakar, mientras un importante opositor le acusaba de haber organizado el levantamiento.

Los militares de la inestable Guinea Bissau nombraron anteriormente a un general como nuevo líder del país, un día después de tomar el poder y desbaratar el anuncio de los resultados electorales.

El candidato opositor Fernando Dias da Costa declaró a la AFP que creía haber ganado las elecciones del domingo y alegó que Embalo -que también ha reclamado la victoria- había "organizado" la toma del poder para impedir que asumiera el cargo.

Intercalada entre Guinea y Senegal, Guinea-Bissau ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, así como múltiples intentos de golpe de Estado. Los resultados de sus elecciones son a menudo impugnados.

Embalo llegó a Senegal en un avión militar fletado por su gobierno, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país en un comunicado.

El golpe se produjo un día antes de que las autoridades anunciaran los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

El general Horta N'Tam, jefe del Estado Mayor del Ejército, fue designado nuevo líder por un periodo de un año.

"Acabo de prestar juramento para dirigir el Alto Mando", declaró al jurar su cargo en el cuartel general de las fuerzas armadas el jueves.

El candidato de la oposición se fuga

N'Tam se considera cercano en los últimos años a Embalo.

Dias, que dijo estar a salvo y escondido, era el principal contrincante de Embalo después de que el principal candidato de la oposición, Domingos Simoes Pereira, fuera inhabilitado por el Tribunal Supremo para presentarse.

"Soy el presidente (electo) de Guinea-Bissau", declaró Dias a la AFP por teléfono, añadiendo que pensaba que podría haber obtenido alrededor del 52% de los votos.

"No hubo golpe de Estado", alegó. Fue "organizado por el señor Embalo".

Dias dijo que había escapado de su cuartel general de campaña el miércoles cuando unos hombres armados fueron a detenerle.

Pereira, que apoyó a Dias tras su exclusión de la carrera electoral, fue arrestado el miércoles.

Los militares han nombrado jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas al general Tomas Djassi, antiguo jefe de Estado Mayor personal de Embalo.

Medidas necesarias

Bissau, la capital del país de África occidental, estaba paralizada el jueves, según pudieron comprobar los periodistas de la AFP.

La mayoría de los comercios y mercados estaban cerrados y los soldados patrullaban las calles.

Los nuevos dirigentes militares prohibieron "toda programación de los medios de comunicación" y proscribieron las protestas.

Rodeado de soldados fuertemente armados, N'Tam declaró el jueves en rueda de prensa que los militares habían actuado "para bloquear operaciones que pretendían amenazar nuestra democracia".

Dijo que las pruebas habían sido "suficientes para justificar la operación", añadiendo que "las medidas necesarias son urgentes e importantes y requieren la participación de todos".

El general Denis N'Canha, jefe de la oficina militar presidencial, declaró a los periodistas que el ejército asumía el control "hasta nuevo aviso" tras descubrirse un plan en el que participaban "capos de la droga", que incluía "la introducción de armas en el país para alterar el orden constitucional".

No obstante, se informó de la reapertura de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, selladas el miércoles.

No podemos continuar

Miembros de la diáspora de Guinea-Bissau e investigadores dijeron a la AFP que cuestionaban los verdaderos motivos detrás de la toma de poder, que según ellos podría beneficiar en última instancia a Embalo.

Los investigadores entrevistados por AFP dijeron que los resultados preliminares no verificados que circularon antes del golpe mostraban al candidato opositor Dias como ganador de las elecciones.

"Esto es un golpe destinado a impedir que el candidato de la oposición, Fernando Dias, se haga con el poder", dijo a la AFP un investigador de África occidental bajo condición de anonimato.

"Este es el escenario ideal para el señor Embalo, quien podría, tras las negociaciones, ser liberado y potencialmente reposicionarse para las próximas elecciones".

El bloque regional de África Occidental, ECOWAS, ha suspendido a Guinea-Bissau de sus órganos de decisión hasta que se restablezca el orden constitucional, según ha declarado tras una reunión virtual de jefes de Estado y de Gobierno.

La Unión Africana ha condenado el golpe, mientras que la Unión Europea ha instado a "un rápido retorno al orden constitucional y a la reanudación del proceso electoral".

"Cada vez que nos sentimos esperanzados con el país, se produce una crisis", dijo Mamadou Woury Diallo, un vendedor de jabón que lucha por ganarse la vida en un mercado de Bissau. "Esto no puede seguir así".