Perú: condenan al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por el delito de rebelión

Publicado por Diane Hernández 27 de noviembre, 2025

La Justicia peruana condenó este jueves al expresidente izquierdista Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de rebelión, casi tres años después de que intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto en diciembre de 2022. La información fue confirmada por la AFP.

Castillo, de 56 años, fue absuelto de los cargos de abuso de poder y perturbación del orden público. La fiscalía había solicitado 34 años de prisión por el conjunto de delitos imputados, pero la Corte Suprema de Perú determinó que solo correspondía sentencia por conspiración para la rebelión.

En su resolución, el tribunal señaló que decidió "condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión (…) e imponerle 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo", detalló la AFP.

Castillo fue detenido "en flagrancia delictiva"

El fallo también enfatizó que Castillo fue detenido "en flagrancia delictiva" tras anunciar por televisión la disolución del Parlamento y la instauración de un "Gobierno de excepción", un movimiento que generó el inmediato rechazo del Congreso, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas.

Según las imágenes difundidas por el propio Poder Judicial, el exmandatario escuchó la decisión con aparente calma, acompañado de su abogado.

Castillo, un maestro rural y sindicalista que sorprendió al país al ganar las elecciones de 2021 sin vínculos con las élites tradicionales, enfrenta ahora la perspectiva de permanecer en prisión hasta el 21 de mayo de 2034, fecha calculada considerando que el juicio se desarrolló mientras ya cumplía detención preventiva.

La sentencia marca un nuevo capítulo en la prolongada crisis política peruana, que desde 2016 ha visto desfilar a múltiples presidentes envueltos en escándalos, renuncias y procesos judiciales.