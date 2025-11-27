Publicado por Víctor Mendoza 27 de noviembre, 2025

El Departamento de Bomberos de Hong Kong elevó a 55 el saldo de muertos por el enorme incendio que arrasó un complejo de rascacielos residenciales desde el miércoles a la tarde. Más de 250 personas continúan desaparecidas.

De los fallecidos, 51 perecieron en el lugar del incidente, siete edificios en el distrito de Tai Po de la zona norte del centro financiero. Otras cuatro víctimas murieron en el hospital.

Un bombero de 37 años figura entre los fallecidos, luego de que fuera encontrado con quemaduras en la cara media hora después de perder el contacto con sus compañeros.

Un total de 61 lesionados son atendidos en hospitales, 15 en estado crítico, 27 graves y 19 estables, informó a la AFP un portavoz del gobierno.

Además, los bomberos informaron de que los incendios en cuatro torres de apartamentos se encuentran ya extinguidos, mientras que en otras tres están "bajo control". La octava torre no se vio afectada.

"No se puede hacer nada con respecto a la propiedad"

La conflagración, el peor siniestro registrado en varias décadas en el centro financiero, se desató la tarde del miércoles en un bloque de 2.000 apartamentos, según AFP. La emergencia ha conmocionado a toda la ciudad, que cuenta con algunos de los conjuntos habitacionales más densamente poblados del mundo.

Las llamas comenzaron en los tradicionales andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varios de los edificios de 31 pisos del complejo Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de la zona norte y que estaba en reparación.

El jefe ejecutivo de la ciudad, John Lee, había dicho en la madrugada que 279 personas estaban desaparecidas, aunque los bomberos informaron más tarde que habían establecido contacto con algunas de ellas.

Lee añadió que más de 900 residentes buscaron refugio en los albergues temporales.

So, un residente de Tai Po de 57 años, calificó el incendio de "desgarrador". "No se puede hacer nada con respecto a la propiedad. Solo podemos esperar que todos, sin importar su edad, puedan regresar sanos y salvos", dijo a la AFP.

El propietario de un apartamento de unos 40 años que no quiso dar su nombre añadió que el gobierno debe ayudar a las personas que se quedaron sin hogar a causa del incendio. "El fuego no está controlado y no me atrevo a irme. No sé qué puedo hacer", comentó durante el incendio.

Varios residentes fueron evacuados en autobuses y medios locales informaron que las autoridades desalojaron también varios edificios adyacentes.

Tres detenidos y una investigación anticorrupción

La policía informó el jueves por la mañana que detuvo a tres hombres vinculados con el incendio, después de que materiales inflamables que quedaron de los trabajos de mantenimiento provocaran que las llamas "se propagaran rápidamente sin control".

Los agentes allanaron posteriormente un local en otro barrio y se llevaron documentos relacionados con los capturados, de quienes la policía sospecha que "actuaron con negligencia grave" al dejar envoltorios de espuma en el lugar.

Por su parte, el organismo anticorrupción de Hong Kong anunció el jueves que había iniciado una investigación sobre las obras de renovación del complejo residencial que se incendió.

"En vista del enorme interés público que suscita el caso, la ICAC ha creado hoy un grupo de trabajo para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la posible corrupción en el gran proyecto de renovación de Wang Fuk Court, en Tai Po", declaró la Comisión Independiente contra la Corrupción en un comunicado.