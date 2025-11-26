Pedro Urruchurtu, dirigente opositor venezolano, dice a Voz News que una llamada entre Trump y Maduro tendrá como objetivo la "libertad de Venezuela"

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de noviembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al dirigente opositor venezolano Pedro Urruchurtu sobre los últimos acontecimientos en Venezuela en el marco de la presión que está ejerciendo la Administración del presidente Donald Trump para materializar un cambio de régimen y ponerle fin a la dictadura de Nicolás Maduro, a quien se ha acusado de ser el líder de la organización terrorista Cártel de los Soles.

“Este régimen siempre miente. Lo cierto es que ellos están preocupados, sabemos que esto les ha estado afectando ya que esto no se trata de una etiqueta sino de una serie de acciones que han venido incluso cortándole de manera importante financiamiento a ese régimen”, dijo Urruchurtu, quien al ser preguntado sobre la posible negociación entre Trump y Maduro, aseguró que “Cualquier espacio de conversación que pueda existir tiene una sola y exclusiva prioridad, que es la libertad de Venezuela”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.