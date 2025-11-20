Canadá alerta a sus ciudadanos antes de que viajen a México: "Los niveles de delitos violentos son altos"

Publicado por Alejandro Baños 20 de noviembre, 2025

El Gobierno de Canadá emitió un aviso este jueves para todos sus ciudadanos que tengan programado viajar a México en los próximos días debido a los índices de delitos -como asesinatos, secuestros, robos a mano armada o extorsiones- en el país, principalmente perpetrados por los carteles.

"Los niveles de delincuencia, en particular de delitos violentos, son altos en todo México", señalaron las autoridades canadienses. "Si es víctima de un delito, debe denunciarlo de inmediato a las autoridades locales. Las investigaciones penales requieren que se presente una denuncia formal en persona. Le conviene contratar a un abogado local para que lo represente y dé seguimiento a su caso después de su regreso a Canadá. De no hacerlo, las investigaciones podrían quedar incompletas o los casos podrían demorarse considerablemente en llegar a juicio".

Concretamente, en su alerta, la Administración de Mark Carney advierte sobre los peligros a los que se puede exponer si se traslada próximamente a diferentes ubicaciones de 13 estados mexicanos.

Estos estados son: Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Algunas localidades sobre las que recae el aviso tienen mucha afluencia turística.

"Las autoridades mexicanas han realizado esfuerzos para proteger los principales destinos turísticos, lo que ha resultado en una disminución de la violencia relacionada con el crimen organizado en estas zonas. Sin embargo, aún se registran incidentes de delitos violentos en las principales ciudades, zonas turísticas populares y centros vacacionales", añadió el Gobierno de Canadá.

Las autoridades canadienses también advierten sobre los riesgos de participar en manifestaciones, ya que es "ilegal" que cualquier ciudadano que no posea la nacionalidad extranjera no puede ejercer ese derecho en el país.