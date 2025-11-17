Trump anuncia la venta de cazas F-35 a Arabia Saudita antes de la visita del príncipe heredero a Washington

Publicado por Agustina Blanco 17 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump confirmó este lunes su intención de aprobar la venta de aviones de combate stealth F-35 a Arabia Saudita, en vísperas de la visita oficial a Washington del príncipe heredero Mohammed bin Salman prevista para esta semana.

“Eso haremos, venderemos F-35”, declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval. El mandatario calificó a Riad de “gran aliado” y destacó su contribución en los ataques estadounidenses de junio contra instalaciones nucleares iraníes. “Quieren comprar, han sido un gran aliado… miren la situación con Irán en términos de la destrucción de su capacidad nuclear; nosotros la destruimos. Haremos lo mismo, venderemos F-35”, añadió el mandatario republicano.

Una decisión compleja



La decisión del presidente republicano trajo advertencias, sobre todo respecto a la relación entre Arabia Saudita e Israel. En esa línea.

La legislación estadounidense obliga a garantizar que ninguna venta de armamento a países de Oriente Medio comprometa la superioridad militar israelí, al mismo tiempo que funcionarios israelíes confirmaron que Israel no se opone a que Estados Unidos venda aviones de combate F-35 a Arabia Saudita. No obstante, recalcaron que la transferencia debe estar condicionada a que Arabia Saudita avance hacia la normalización de sus relaciones con Israel, según informó Axios.

Sin embargo, Bradley Bowman, director senior del Centro sobre Poder Militar y Político de la Fundación para la Defensa de las Democracias, señaló que el Congreso debería exigir respuestas claras: “Trump dice que vamos a vender F-35 a Arabia Saudita. El Congreso debería preguntar qué garantías fiables se recibieron con respecto a la relación de Riad con China y qué medidas adicionales propone la administración para asegurar que Israel mantenga su ventaja militar cualitativa”, según reseña The Hill.

Asimismo, la Organización Sionista de América (ZOA) se opuso frontalmente a la operación mientras Arabia Saudita no normalice relaciones con Israel. Su presidente, Morton Klein, recordó que Riad “aún no mantiene relaciones formales con Israel, continúa boicoteando los productos israelíes y prohíbe a los israelíes visitar su territorio”, según el medio.

Los acuerdos de Abraham



En paralelo, la Casa Blanca presiona para que Arabia Saudita se sume a los Acuerdos de Abraham. El viernes, Trump afirmó a bordo del Air Force One que hablaría con el príncipe heredero sobre la normalización y expresó su deseo de que “Arabia Saudita se adhiera a los Acuerdos de Abraham en breve”.