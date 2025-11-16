Voz media US Voz.us
Israel se muestra a favor de que EEUU venda F-35 a Arabia Saudita, pero exige pasos hacia la normalización de sus relaciones

Un funcionario explicó que entregar los aviones sin obtener un beneficio diplomático sería “un error y contraproducente”.

Un F-35 de la Armada estadounidense

Sabrina Martin
Sabrina Martin

A pocos días del encuentro programado entre el presidente Donald Trump y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman (MBS), funcionarios israelíes confirmaron que Israel no se opone a que Estados Unidos venda aviones de combate F-35 a Arabia Saudita. No obstante, recalcaron que la transferencia debe estar condicionada a que Arabia Saudita avance hacia la normalización de sus relaciones con Israel, según informó Axios.

El encuentro entre Trump y MBS en la Casa Blanca estará dominado por tres temas: un posible acuerdo de armas que incluye F-35, las negociaciones de un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Arabia Saudita y la posibilidad de que Riad dé pasos concretos hacia la normalización.

Según Axios, Trump dijo a MBS durante una llamada el mes pasado que, tras el fin de la guerra de Gaza, espera que Arabia Saudita avance hacia la normalización. El viernes, durante un vuelo del Air Force One, el presidente reiteró que discutirá ese tema con el líder saudí y añadió: “Espero que Arabia Saudita se adhiera a los Acuerdos de Abraham en breve”. También confirmó que está evaluando un posible acuerdo de armas que incluye los F-35.

Israel fija una condición directa: normalización a cambio de F-35

Dos funcionarios israelíes señalaron que Israel comunicó su posición a Washington. Uno de los funcionarios explicó que entregar los aviones sin obtener un beneficio diplomático sería “un error y contraproducente”. Otro destacó que Israel ve este sistema de armas de manera distinta a la situación con Turquía, ya que en el caso saudí la preocupación se reduce si la venta ocurre dentro de un marco de cooperación regional derivado de los Acuerdos de Abraham, tal como ocurrió con los Emiratos Árabes Unidos.

Ventaja militar cualitativa y necesidad de garantías

Israel es actualmente el único país de la región que opera aviones F-35. Cambiar esa realidad podría modificar el equilibrio militar regional y comprometer la ventaja militar cualitativa que Estados Unidos ha respaldado durante décadas, según los acuerdos históricos y la legislación de 2008 que codificó ese compromiso.
Durante las conversaciones relacionadas con los Acuerdos de Abraham en 2020, Israel aceptó la posibilidad de que Estados Unidos suministrara F-35 a los Emiratos Árabes Unidos, bajo condiciones de seguridad específicas. Ese acuerdo no avanzó debido a exigencias posteriores de la Administración Biden sobre el uso de los aviones.

