Israel se muestra a favor de que EEUU venda F-35 a Arabia Saudita, pero exige pasos hacia la normalización de sus relaciones

Publicado por Sabrina Martin 15 de noviembre, 2025

A pocos días del encuentro programado entre el presidente Donald Trump y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman (MBS), funcionarios israelíes confirmaron que Israel no se opone a que Estados Unidos venda aviones de combate F-35 a Arabia Saudita. No obstante, recalcaron que la transferencia debe estar condicionada a que Arabia Saudita avance hacia la normalización de sus relaciones con Israel, según informó Axios.

El encuentro entre Trump y MBS en la Casa Blanca estará dominado por tres temas: un posible acuerdo de armas que incluye F-35, las negociaciones de un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Arabia Saudita y la posibilidad de que Riad dé pasos concretos hacia la normalización.

Según Axios, Trump dijo a MBS durante una llamada el mes pasado que, tras el fin de la guerra de Gaza, espera que Arabia Saudita avance hacia la normalización. El viernes, durante un vuelo del Air Force One, el presidente reiteró que discutirá ese tema con el líder saudí y añadió: “Espero que Arabia Saudita se adhiera a los Acuerdos de Abraham en breve”. También confirmó que está evaluando un posible acuerdo de armas que incluye los F-35.

Israel fija una condición directa: normalización a cambio de F-35

Dos funcionarios israelíes señalaron que Israel comunicó su posición a Washington. Uno de los funcionarios explicó que entregar los aviones sin obtener un beneficio diplomático sería “un error y contraproducente”. Otro destacó que Israel ve este sistema de armas de manera distinta a la situación con Turquía, ya que en el caso saudí la preocupación se reduce si la venta ocurre dentro de un marco de cooperación regional derivado de los Acuerdos de Abraham, tal como ocurrió con los Emiratos Árabes Unidos.