Polonia: el primer ministro denuncia la explosión de una línea ferroviaria hacia Ucrania como un "sabotaje"

Publicado por Carlos Dominguez 17 de noviembre, 2025

El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó el lunes que una explosión afectó una línea ferroviaria utilizada para transportar ayuda a Ucrania, aliado de Polonia, y la describió como un “acto de sabotaje sin precedentes”. Nadie resultó herido durante el incidente.

El primer ministro añadió en X que los daños, descubiertos el domingo por las autoridades, constituían un ataque “contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos”.

Según Tusk, los daños "probablemente tenían como objetivo descarrilar un tren". Se evitó un accidente gracias a que el maquinista alertó a los servicios especializados de "anomalías en la infraestructura ferroviaria" antes de detener el ferrocarril.

Una línea que suministra ayuda a Ucrania

La explosión se produjo en la línea ferroviaria que une Varsovia con la ciudad polaca de Lublin y conecta con una línea que da servicio a Ucrania.

"Esta ruta también es de vital importancia para el envío de ayuda a Ucrania", añadió el primer ministro tras visitar el lugar del incidente en Mika, a 62 millas al sureste de la capital.

Donald Tusk: "Atraparemos a los autores"

El primer ministro también informó de otro acto de sabotaje ocurrido en la misma línea, en el que se rompieron las ventanas de un vagón, muy probablemente debido a un raíl dañado.

La policía y los servicios especiales iniciaron inmediatamente una investigación. "Atraparemos a los autores, sin importar quién sea su patrocinador", afirmó Donald Tusk.

Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Polonia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea (UE), asegura haber sido objeto de intentos de sabotaje presuntamente orquestados por el Kremlin.