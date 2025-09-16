Ecuador: el Gobierno decreta el estado de excepción en medios de protestas

Publicado por Williams Perdomo 16 de septiembre, 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes el estado de excepción en siete de las 24 provincias del país, donde hay focos de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. Con el fin del subsidio, el costo del diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Conductores de camiones cerraron el lunes algunas vías, que fueron despejadas horas después tras la intervención de la policía, sin que se hayan reportado heridos o fallecidos.

Este martes, la carretera Panamericana Norte, en el ingreso a Quito, amaneció bloqueada con piedras y montículos de tierra.

Frente a las protestas, Noboa resolvió "declarar el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, por la causal de grave conmoción interna", según el decreto firmado este martes.

La medida se extenderá por 60 días. El Gobierno argumentó que los bloqueos "han provocado complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos" y afectan el "libre tránsito de las personas, ocasionando la paralización de varios sectores que afectan a la economía".

Noboa además resolvió suspender la libertad de reunión en las siete provincias y autorizó a las fuerzas policiales y militares a "impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana".

Protestas contra el aumento de los precios de los combustibles Los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) también enfrentaron violentas protestas lideradas por la mayor organización indígena del país (Conaie), tras su intento de elevar el precio de los combustibles.



Las exportaciones no petroleras ni mineras de Ecuador crecieron

Entre tanto, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), en el primer semestre de 2025 las exportaciones no petroleras ni mineras aumentaron 22% en valor respecto al mismo periodo de 2024.

"Esto implica que se han exportado 570 mil toneladas más que en el primer semestre del año anterior. Este crecimiento del volumen exportado es superior al promedio de los últimos cinco años (3 %), reporta el gremio", explicó Ecuvisa que citó el estudio.

Además, en agosto se conoció que la economía ecuatoriana creció 3,9% en el primer semestre de 2025 frente a igual período de 2024, año en que hubo una contracción de 2%. Así lo informó la vocera presidencial Carolina Jaramillo.