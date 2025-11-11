Nueva cifra de la represión en Venezuela: el régimen de Nicolás Maduro acumula 884 presos políticos

Publicado por Virginia Martínez 10 de noviembre, 2025

La organización no gubernamental Foro Penal informó que en Venezuela hay 884 personas detenidas por motivos políticos, según su más reciente balance con fecha de corte del 3 de noviembre. El reporte señala que 85 de los detenidos tienen doble nacionalidad o ciudadanía extranjera, y advierte que la cifra podría ser aún mayor, ya que no incluye a quienes son liberados en lapsos breves o permanecen bajo arresto temporal.

De acuerdo con el boletín, publicado en la red social X, entre los presos hay 767 hombres y 117 mujeres, de los cuales 880 son adultos y cuatro son adolescentes de entre 14 y 17 años. Además, 711 de los arrestados son civiles y 173 pertenecen al ámbito militar, según la organización, que desde hace años documenta violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Foro Penal precisó que entre los 85 presos políticos con nacionalidad extranjera o doble ciudadanía hay ciudadanos de Colombia (21) y España (19), que encabezan la lista, seguidos por Italia (7) y Portugal (5). También se incluyen detenidos provenientes de Alemania, Argentina, Francia, Hungría, Países Bajos, Honduras, Perú, Ucrania, Panamá, Chile, República Checa, Chipre, Cuba, Ecuador, Líbano, Pakistán, Irán, Irlanda, Polonia, Guyana y Rumania, lo que refleja el alcance internacional de las detenciones reportadas en el país.

Aumento de detenciones tras las elecciones de 2024

Gran parte de las detenciones ocurrieron después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral —controlado por la dictadura— proclamó como ganador a Nicolás Maduro, a pesar de las denuncias de fraude presentadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y respaldadas por observadores nacionales e internacionales.

Desde entonces, diversas organizaciones civiles han advertido sobre una ola de persecución política, especialmente contra líderes opositores, activistas y militares considerados disidentes. Sin embargo, tanto Maduro como su fiscal general, Tarek William Saab, insisten en que no existen presos políticos en Venezuela, sino personas detenidas por delitos comunes.