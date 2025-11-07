La amenaza China: entra en servicio un portaviones similar al Gerald R Ford

Publicado por Carlos Dominguez 7 de noviembre, 2025

China anunció este viernes que puso en servicio su tercer portaviones, el primero equipado con un sistema de catapulta electromagnética, lo que representa un hito crucial en la modernización de su marina frente a Estados Unidos.

Esa avanzada tecnología de lanzamiento, que hasta ahora solo poseía EEUU, permite al buque, el Fujian, propulsar una mayor variedad de aviones, más fuertemente armados y con un mayor radio de acción. El único otro portaviones equipado actualmente con este sistema es el Gerald R. Ford, de la Armada de Estados Unidos.

Equilibrio de fuerzas

Inmerso en una rivalidad naval con Washington alrededor de Taiwán, el régimen comunista chino sigue estando muy por detrás en términos de capacidad de despliegue.

"Ningún país occidental, salvo Estados Unidos, opera un portaviones de tamaño y capacidades similares", declaró Alex Luck, especialista en armamento naval, a AFP.

"Todavía pasarán varios años antes de que este portaviones alcance una capacidad de combate real" y "China deberá disponer de varios portaviones de este tipo" para "alterar realmente el equilibrio de fuerzas", matizó.

El nuevo portaviones entra en servicio

El Fujian, que realizó sus primeras pruebas en 2024, entró oficialmente en servicio durante una ceremonia celebrada el miércoles en la provincia insular de Hainan, en presencia del presidente Xi Jinping, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Más de 2.000 personas asistieron al evento, informó el medio, que describió un "ambiente de entusiasmo". "Tras la ceremonia, Xi Jinping subió a bordo del Fujian (...) y se informó sobre el desarrollo de las capacidades de combate del portaviones y la construcción y aplicación del sistema de catapulta electromagnética", reportó la agencia.

Otros portaviones chinos

El gigante asiático ya contaba con el Liaoning, de diseño soviético y comprado a Ucrania en 2000, y el Shandong, el primero construido en China, que entró en servicio en 2019. Al carecer de catapulta, están equipados con una rampa que no permite a los aviones despegar con tanta potencia. Esto les obliga a llevar menos armas y combustible.