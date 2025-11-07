Maryland demanda al FBI por cancelar sus planes de construir su nueva sede en Greenbelt

Publicado por Just The News 7 de noviembre, 2025

El estado de Maryland demandó el jueves a la Administración Trump por retirar su plan de construir una nueva sede del FBI en el estado.

La demanda de 30 páginas fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland y se presentó conjuntamente con el condado de Prince George del estado, que limita con la capital del país y es donde estaba previsto construir la nueva sede.

El FBI anunció a principios de este año que tiene la intención de trasladar su sede al Edificio Ronald Reagan, a pocas cuadras de su sede original en el edificio J. Edgar Hoover en el centro de Washington D.C. La Administración de Servicios Generales (GSA) de la Administración Biden seleccionó la ubicación de Greenbelt en 2023.

La nueva demanda acusa a la Administración Trump de ignorar los planes de gasto aprobados por el Congreso y de desviar indebidamente 555 millones de dólares en fondos.

“Estas acciones desafiaron la instrucción explícita del Congreso de elegir un sitio entre los tres sitios especificados, así como otras directivas legales específicas relativas a la selección del sitio y el uso de los fondos”, se lee en la demanda.

El FBI no se ha pronunciado sobre la demanda hasta el momento, pero la Administración Trump argumentó anteriormente que mantener la sede en la capital del país ahorraría miles de millones de dólares a los contribuyentes.

