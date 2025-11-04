El analista político Antonio de la Cruz aseguró que Maduro es un “terrorista” responsable de “las muertes de más de 100 mil estadounidenses”

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de noviembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al analista político Antonio de la Cruz sobre los últimos movimientos del operativo antinarcóticos desplegado por la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe, el cual ha tenido mayor énfasis en las organizaciones narcoterroristas Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, las cuales estarían comandadas por el dictador venezolano Nicolás Maduro según las autoridades estadounidenses.

“Nicolás Maduro no es un aparato político, no funciona como tal, él es una organización terrorista que ha llegado a los Estados Unidos para generar las muertes de más de 100 mil estadounidenses. […] Estamos en un momento en el que Trump debe estar a punto de tomar la decisión de ejecutar la ‘fase 2’, tal como lo ha llamado anteriormente”, dijo de la Cruz.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.