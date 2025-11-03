México: protestas masivas y reclamos de justicia por el asesinato de un alcalde que pedía "fuerza letal" contra el narco

Publicado por Carlos Dominguez 3 de noviembre, 2025

Cientos de personas protestaron y exigieron justicia este domingo tras el asesinato de un alcalde ocurrido la noche anterior durante un evento público en Michoacán, un estado del oeste de México golpeado por el narcotráfico.

El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, de 40 años, fue asesinado a balazos el sábado durante una celebración del Día de los Muertos, a pesar de contar con protección oficial desde diciembre del año pasado.

Manzo gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024 y patrullaba las calles del municipio con chaleco antibalas. Denunciaba constantemente, en entrevistas y en sus redes sociales, la situación de violencia del narcotráfico que se ha apoderado de la ciudad.

El discurso del alcalde se enfocaba en la lucha contra la corrupción, la limpieza de las fuerzas de seguridad y el “combate frontal contra el narco”.

“Si ven que están disparando, hay que abatirlos; si están agrediendo a la ciudadanía, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con esos lacras de la sociedad”, afirmó Manzo en mayo respondiendo al asesinato de una trabajadora del Ayuntamiento.

Manzo contaba con protección del Gobierno

El secretario de seguridad Pública, Omar García Harfuch, dijo este domingo que el alcalde "contaba con protección asignada desde diciembre pasado" y que "en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional".

"La Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica conforme a la petición del presidente municipal", añadió.

Harfuch dijo que hasta el momento no se descarta ninguna línea de investigación por el crimen.

Sheinbaum expresa sus condolencias

"Condeno en los términos más enérgicos el vil asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo", escribió en X la presidente de México, Claudia Sheinbaum. "Expreso mis más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan, por esta irreparable pérdida".

"Desde el inicio de esta Administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más", añadió.

La Administración Trump reacciona

Por su parte, el subsecretario de Estado de EEUU y exembajador en México, Christopher Landau, expresó sus condolencias por el asesinato del alcalde y ofreció la cooperación de Estados Unidos para combatir el crimen organizado.

"En este Día de todas las Almas, mis pensamientos están con la familia y los amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos", escribió en X.

"Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera", afirmó. "Aquí vemos a Carlos con su hijo pequeño en brazos en la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su recuerdo inspire una acción rápida y eficaz", añadió.

México está de luto

Este domingo, cientos de personas se dieron cita en Uruapan para el funeral del alcalde, quien fue despedido entre música de mariachi y aplausos.

Más tarde, varios habitantes marcharon gritando "¡Justicia!" y "¡Uruapan se levantó!". Otros manifestantes cargaban pancartas que decían "México está de luto".

En Morelia, capital de Michoacán, decenas de personas protestaron y acusaron la inacción del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

"¡Carlos no murió! ¡Bedolla lo mató!", gritaron varios de ellos mientras marchaban en el centro histórico de la ciudad.

Algunos ingresaron al palacio de Gobierno del estado en esa misma ciudad, donde causaron destrozos.