VIDEO: El Comando central de EEUU acusa a Hamás de saquear un camión de ayuda humanitaria en Gaza

Publicado por Israel Duro 2 de noviembre, 2025

El Comando Central de EEUU denunció que un dron de vigilancia había captado a un grupo de hombres que aparentemente pertenecían a Hamás saqueaban un camión que formaba parte de un convoy de ayuda humanitaria en la franja de Gaza.

En una publicación en Twitter, el CentCom apuntó que el "el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) liderado por Estados Unidos observó a presuntos miembros de Hamás saqueando un camión de ayuda que formaba parte de un convoy humanitario que entregaba la asistencia necesaria de socios internacionales a los habitantes de Gaza en el norte de Jan Yunis".

"Se desconoce el estado actual del conductor"

El centro fue alertado por un vídeo grabado "desde un dron aéreo MQ-9 estadounidense que sobrevuela la zona para supervisar la aplicación del alto el fuego entre Hamás e Israel".

Las imágenes muestran a cómo los terroristas atacaron al conductor y robaron la ayuda y el propio camión "después de trasladar al conductor a la mediana de la carretera. Se desconoce el estado actual del conductor".

En el comunicado, el CentCom destaca que se trata de un duro golpe para los esfuerzos de las naciones que están tratando de hacer llegar la ayuda internacional a la población de Gaza. Durante la semana pasada entraron diariamente en Gaza más de 600 camiones.