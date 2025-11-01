El experto en seguridad, Luis Quiñónez: “Casi el 85% de las fuerzas militares en Venezuela se van a voltear”

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de octubre, 2025

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al militar retirado y experto en temas de seguridad Luis Rodolfo Quiñónez sobre los últimos detalles relacionados al operativo antinarcóticos desplegado en septiembre por la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe, la cual ha tenido mayor énfasis en los grupos narcoterroristas Tren de Aragua y Cártel de los Soles, los cuales las serían comandados por el dictador venezolano Nicolás Maduro.

“Nosotros hemos estado en contacto a diario con gente militar en Venezuela que están en comandos, y nos han dicho que al momento en que ellos sepan que nosotros ya empezamos a lanzar los primeros ataques, ellos se van a meter contra el régimen y a favor de nosotros. Pero ellos quieren tener la seguridad de que los vamos a apoyar en el caso de que se vuelva una guerra de dispararse. En ese caso casi el 85% de las fuerzas militares en Venezuela se van a voltear”, dijo Quiñónez

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.