Australia: las autoridades investigan la muerte de una pasajera abandonada por un crucero turístico de $50.000 en una isla tropical

Publicado por Virginia Martínez 29 de octubre, 2025

La Policía australiana se encuentra investigando la misteriosa muerte de una mujer de 80 años que fue abandonada por un crucero de lujo en la Isla Lagarto, Australia, según la prensa local.

La pasajera, que aún no ha sido identificada, era uno de los más de 100 pasajeros de un crucero de 60 días de la empresa Coral Adventurer. Tenía un precio de 80.000 dólares australianos (50.000 dólares) por el recorrido completo.

La isla era una de las paradas, donde bajó con un grupo de senderismo. Cuando el crucero zarpó, pasadas las 6 pm, no se encontraba a bordo.

Un portavoz de la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima aseguró que el regulador recibió un reporte el sábado a las 10 pm de que la mujer no se había vuelto a subir a la embarcación. Luego se reportó como desaparecida a la Policía.

Su cadáver fue encontrado al día siguiente en la isla.

La investigación continúa abierta

Las autoridades investigan ahora las circunstancias de la muerte. Sobre todo, por qué quedó sola en la isla, por qué se tardó casi un día en buscar a la desaparecida y si podría haber sido rescatada.

De momento, una portavoz de la Policía de Queensland describió el deceso como "repentino y no sospechoso".

"Estamos colaborando estrechamente con la Policía de Queensland y otras autoridades para apoyar su investigación. No podemos hacer más comentarios mientras este proceso esté en curso", aseguró el CEO de Coral Expeditions, Mark Fifield, en palabras recogidas por The Nightly.

Según The Australian, la tripulación primero creyó que la mujer había caído por la borda. Luego el crucero habría virado y vuelto a la isla, donde una expedición de siete personas habría hecho la primera búsqueda.

Una fuente anónima dijo al mismo medio que la mujer había tenido "dificultades" durante una caminata debido al calor.