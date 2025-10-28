El experto en seguridad y defensa, Hugo Achá: la ayuda de Rusia y China a Maduro no detendrá el operativo antinarcótico de Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y experto en seguridad y defensa, Hugo Achá, sobre los planes de la Administración del presidente Donald Trump de informar el Congreso de los Estados Unidos acerca de nuevos ataques contra el narcotráfico en el Caribe, en el marco de la operación antinarcóticos desplegada por la Casa Blanca, la cual se ha enfocado principalmente en las organizaciones narcoterroristas venezolanas Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. De igual forma, ambos conversaron sobre las posibles incursiones terrestres que dicho operativo podría ejecutar en suelo venezolano, así como también como la presencia de la CIA en el país sudamericano.

“Lo que está ocurriendo en el Caribe sur no es una cuestión de naturaleza hemisférica ni local. […] Cuando un grupo de batalla como el del portaviones USS Gerald Ford se mueve, usted puede tener la certeza de que todas las plataformas de vigilancia, seguimiento y monitoreo de China y Rusia van a estar siguiéndolo lo más cercanamente posible”, dijo Achá.

Al ser preguntado sobre si el apoyo de Moscú y Pekín al régimen venezolano podría hacer que Trump de marcha atrás a su operativo antinarcótico, Achá explicó: “El mero hecho de haber desplazado un activo de la naturaleza de este portaviones dice mucho de la determinación que tiene la administración de llevar a cabo la misión”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.