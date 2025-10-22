El Premio Sájarov reconoce la "valentía" de dos periodistas presos de Bielorrusia y Georgia

La líder de la oposición bielorrusa S. Tsikhanovskaya con una foto de Andrzej Poczobut. AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 22 de octubre, 2025

(AFP) Dos periodistas encarcelados en Bielorrusia y Georgia, Andrzej Poczobut y Mzia Amaghlobeli, ganaron el miércoles el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia otorgado por el Parlamento Europeo.

Los premiados toman el relevo a los opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, quien recientemente fue galardonada el con el Premio Nobel de la Paz.

"Ambos periodistas se encuentran actualmente encarcelados por cargos falsos, simplemente por ejercer su profesión y denunciar injusticias", declaró la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. "Su valentía los convierte en símbolos de la lucha por la libertad y la democracia", agregó.

Mzia Amaghlobeli, un premio por la democracia del pueblo georgiano

Amaghlobeli es una periodista georgiana de 50 años, cofundadora de dos medios de comunicación independientes y especializada en investigar la malversación de fondos públicos y el abuso de poder.

En agosto fue condenada a dos años de prisión por, según la Fiscalía, abofetear a un policía durante una protesta a principios de año. Para denunciar su arresto estuvo 40 días en huelga de hambre.

El premio "celebra la lucha por la democracia de todo el pueblo georgiano", dijeron a AFP las redacciones que dirigía en Tiflis.

Andrzej Poczobut, víctima de la represión de Lukashenko

Poczobut, de 52 años, es un periodista polaco-bielorruso, que se desempeñaba como corresponsal en Minsk para el medio polaco Gazeta Wyborcza.

En 2021 fue arrestado en medio de una ola de represión contra la prensa crítica del régimen de Lukashenko, y en 2023 fue condenado a ocho años de cárcel por presuntamente "socavar la seguridad nacional" e "incitación al odio".

El subdirector de Gazeta Wyborcza, Roman Imielski, declaró a AFP que confía que "la concesión de este premio marque una nueva apertura, que Andrzej Poczobut recupere su libertad".