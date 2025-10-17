El excomandante de inteligencia naval, Jesús Romero: las operaciones de la CIA en Venezuela serían como las de Afganistán “luego del 11 de septiembre”

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al excomandante de inteligencia naval de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre el incremento de la presión militar de los Estados Unidos contra Venezuela, así como también sobre los posibles escenarios que enfrenta el régimen socialista del dictador Nicolas Maduro, luego de que la Administración del presidente Donald Trump haya aprobado operaciones encubiertas de la CIA en el país sudamericano.

Al ser preguntado sobre cómo podrían darse las operaciones de dicha agencia en Venezuela, Romero dijo: “Estaríamos hablando prácticamente de operaciones como se llevaron a cabo luego del 11 de septiembre. Elementos de la CIA lograron infiltrarse adentro de Afganistán para poder perseguir a Osama Bin Laden y sus secuaces. En este caso estamos hablando de que elementos de la CIA pudieran estar trabajando con la contraparte, para llevar a cabo operaciones y poder contrarrestar al régimen de Maduro”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.