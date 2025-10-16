México: atacan con drones y explosivos una unidad antisecuestro en Tijuana
El consulado estadounidense pidió evitar la zona y permanecer al tanto de las últimas novedades.
La Fiscalía mexicana denunció un ataque a sus instalaciones en Tijuana. La fiscal María Elena Andrade explicó que varios drones arrojaron explosivos artesanales en la tarde del miércoles. Añadió que no hubo heridos, aunque sí daños materiales.
"Se encontraron lo que pudieran ser vestigios de artefactos explosivos, que a su vez ocasionaron algunos daños materiales en bienes inmuebles de la institución, cuatro vehículos particulares y dos vehículos oficiales", escribió la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).
La FGE detalló que el "incidente" se produjo alrededor de las 7 pm, y que las instalaciones afectadas forman parte de su unidad antisecuestros. Además, aseguró que se encuentra investigando el hecho, asegurando que "va con todo, caiga quien caiga".
Horas más tarde, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana se hizo eco de los "reportes de un ataque contra la oficina de la Fiscalía de Baja California en Playas de Tijuana".
"Siga las noticias locales y manténgase alejado de la zona. Informe a sus amigos y familiares de su situación", pidió a los estadounidenses en la zona.
¿Un ataque capturado en redes sociales?
Videos difundidos en redes sociales por usuarios y medios mexicanos mostrarían el momento del ataque. Según testigos citados por N+, "presuntamente varios objetos sospechosos fueron arrojados desde drones hacia el edificio".
Tijuana, zona caliente para el tráfico de droga
Tan solo el mes pasado, fueron atacados con bombas molotov vehículos que se encontraban en instalaciones de la fiscalía en Tijuana y la ciudad de Ensenada, según AFP.
En julio, las autoridades descubrieron un túnel clandestino que desembocaba en San Diego. El narcotúnel fue localizado dentro de una vivienda, y se extendía 350 metros, siempre según fuentes oficiales mexicanas.
Como reportó previamente VOZ, la segunda ciudad más populosa de México ha sido identificada como uno de los puntos favoritos del Cártel de Sinaloa para cruzar cocaína, metanfetamina y fentanilo, junto con Ciudad Juárez, Nogales y Sonoyta.