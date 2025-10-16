El teniente coronel retirado del ejército de EEUU, Octavio Pérez, explicó que el despliegue militar en el Caribe está preparado para realizar operaciones de “extracción” en Venezuela
Donald Trump le habría concedido a la CIA luz verde para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela.
La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al teniente coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, Octavio Pérez, sobre el despliegue de los bombarderos B-52 en el Caribe, así como también sobre la luz verde que la Administración del presidente Donald Trump le habría concedido a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela.
“Se está estrangulando la bolsa de dinero de los dos narcotraficantes que hay, que son el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua. […] La multiplicidad del objetivo, de lo que tiene para ellos poder hacer, en este momento está in situ. Ya está todo para una extracción, para una operación de rescate. […] El que no crea que la CIA está operando en Venezuela, que me digan cómo es que le sacaron de una embajada a 17 personas”.
