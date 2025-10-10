La Administración Trump confirma su apoyo a la Argentina de Milei tras alcanzar un acuerdo de intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de octubre, 2025

El Departamento de Estado culminó este jueves un importante acuerdo de intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares con el Gobierno de Argentina, anunciando también que compró pesos en el mercado abierto para así cumplir la promesa del presidente Donald Trump de apuntalar a la nación sudamericana, provocando una considerable alza tanto del peso como de los bonos argentinos en dólares. El peso argentino cerró a 1.418 por dólar, con un alza del 0,8 % en el día, tras haber caído un 3 % más temprano, mientras que el bono con vencimiento en 2035 subió 4,5 centavos, cotizando a 60,5 centavos por dólar.

“El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar cualquier medida excepcional que sea necesaria para brindar estabilidad a los mercados”, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent al anunciar las medidas a través de su cuenta de X. El funcionario de la Administración Trump emitió su comunicado al finalizar cuatro días de reuniones con el ministro de Economía argentino Luis Caputo, en las que también participaron funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Argentina enfrenta un momento de aguda falta de liquidez. La comunidad internacional —incluido el @IMFNews— está unida en apoyo a Argentina y a su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Con ese fin, compramos directamente pesos argentinos”, añadió el secretario del Tesoro en su publicación.

Rescate a Milei

La acción tomada por la Administración Trump representa un auténtico rescate financiero al Gobierno de Javier Milei, ya que lo mantiene a flote en medio de la fase final de las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo 26 de octubre, en medio de lo que muchos analistas han descrito como el período más delicado que ha vivido el actual gobierno de derechas, el cual se ha visto fuertemente afectado recientemente por diferentes escándalos políticos.

Ante este hecho, varios senadores del Partido Demócrata han expresado su descontento con la medida anunciada por Bessent, al argumentar que Trump está ofreciendo financiamiento para proteger o rescatar a gobiernos extranjeros y a inversionistas globales, aun en medio del cierre del Gobierno.