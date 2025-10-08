¿Qué hemos aprendido desde el 7 de Octubre?

8 de octubre, 2025

7 de Octubre de 2023, fue el peor día de la historia del Estado de Israel y será recordado como tal para siempre. Pero como señaló el columnista del New York Times Bret Stephens en una columna en la que analizaba las lecciones de ese día y de la guerra que siguió, "A pesar de todos sus indudables horrores, esta guerra puede que en última instancia sea recordada como liberadora."

Israel respondió al día del genocidio de Hamás librando una guerra para destruir el eje iraní del que formaba parte Hamás. Stephens explicó cómo la guerra de Israel había liberado a los pueblos de la región.

En el Líbano, gracias a que Israel diezmó a Hezbolá, el pueblo se ha liberado del poder de Irán por primera vez en 20 años. La aniquilación de Hezbolá fomentó la caída del dictador sirio y apoderado iraní Bashar Assad, proporcionando al pueblo de Siria su primera oportunidad de libertad que se recuerda.

Viviendo bajo la protección de las FDI, los drusos en el sur de Siria tienen la oportunidad de navegar seguros por su futuro. Tras la exitosa campaña de operaciones militares de Israel -a la que se ha unido Estados Unidos- para impedir que Irán adquiera armas nucleares y acumule un arsenal de decenas de miles de misiles balísticos, el pueblo iraní tiene su mejor oportunidad en 46 años para derrocar a su régimen de terror y construirse un futuro de libertad.

Y con Hamás paralizado, los gazatíes tienen su primera oportunidad en 20 años de vivir una vida libre del régimen yihadista, si deciden aprovecharla.

Aunque su lista era exhaustiva, Stephens evitó mencionar cómo Israel logró esta lista de deslumbrantes victorias tras el mayor desastre de su historia.

El 8 de octubre, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel seguían luchando dentro de los kibbutzim que habían sido invadidos por Hamás el día anterior,el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo a su gabinete, aún atónito, que Israel se recuperaría de la salvaje carnicería del día anterior y que transformaría Oriente Próximo.

En esa misma reunión, el alto mando militar dijo a Netanyahu y a sus ministros que debían olvidarse de volver a ver a los 251 hombres, mujeres y niños que habían sido tomados como rehenes el día anterior.

Netanyahu rechazó su afirmación e insistió en que con la mezcla adecuada de fuerza masiva y negociación, Israel derrotaría a Hamás y devolvería a todos los rehenes. Hasta ahora, Israel ha devuelto a 205 rehenes, 148 con vida, y Hamás está al borde de la destrucción total.

Gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Israel podría ver la devolución de los últimos 48 rehenes en cuestión de días.

Durante los primeros 15 meses de la guerra, Netanyahu dirigió a Israel en esta guerra mientras se enfrentaba a una administración hostil en Washington. El Gobierno de Biden adoptó una política pasivo-agresiva de lentitud en la entrega de armas y luego de embargo total, mientras exigía que Israel no tomara medidas militares, como tomar el control de la frontera internacional de Gaza con Egipto, que eran fundamentales para la victoria.

En medio de la guerra de Israel por la supervivencia nacional, el gobierno de Biden se presentó como el defensor incondicional de Israel, pero trabajó con grupos y políticos anti-Netanyahu para socavar el Gobierno.

Netanyahu no se doblegó. Se mantuvo fiel al rumbo. Si Netanyahu hubiera escuchado a la administración Biden o a sus rivales y enemigos políticos, que presionaron para acabar la guerra sin victoria, los jefes terroristas de Hamás seguirían vivos. Hezbolá seguiría controlando el Líbano.

Assad seguiría controlando Siria. Irán estaría a punto de declararse un Estado con armas nucleares y de amasar un arsenal de decenas de miles de misiles balísticos que amenazaría no sólo la existencia de Israel, sino la seguridad del mundo entero.

La decisión de Stephens de ignorar el papel fundamental del primer ministro como líder de Israel en esta guerra no es sorprendente. Antes de enumerar las formas en que Israel ha liberado la región, Stephens acusó erróneamente a Netanyahu de responsabilidad por el 7 de Octubre.

Stephens escribió que Netanyahu estaba dispuesto a "tolerar a Hamás" por "conveniencia ideológica". Pero lo cierto es lo contrario. Netanyahu dimitió del gobierno del entonces Primer Ministro Ariel Sharon en 2005 en oposición al plan de Sharon de retirarse de Gaza.

Netanyahu advirtió entonces que la medida llevaría a Hamás al poder. Como primer ministro desde 2009, Netanyahu luchó continuamente contra el régimen de Hamás.

Stephens también afirmó que la percibida debilidad de Israel en los meses anteriores al 7 de octubre se debía a "la despreocupada presión del gobierno de Netanyahu por una 'reforma' judicial que a millones de israelíes les pareció una embestida hacia el autoritarismo".

No había nada remotamente "autoritario" en los pequeños controles que el gobierno de Netanyahu intentaba imponer a los poderes judiciales de Israel, actualmente sin control. En la medida en que Israel fue percibido como débil en los meses que precedieron al 7 de octubre, esa percepción fue impulsada por la campaña sin precedentes para desmantelar las unidades de reserva de élite de las FDI llevada a cabo por actores políticos con mucho dinero y bien conectados.

En un intento de chantajear a Netanyahu y a sus ministros para que abandonaran sus esfuerzos por reformar el sistema judicial israelí, en los meses previos al 7 de octubre, los líderes de la campaña antigubernamental de la izquierda proclamaron que miles de reservistas de las unidades de élite de las FDI se negaban a servir.

Desde el 7 de octubre, hemos sabido que Hamas citó repetidamente la campaña contra las FDI en sus medios de comunicación, informes de inteligencia y sesiones de planificación como prueba de que Israel era vulnerable a la invasión y la destrucción.

Stephens tituló su artículo "Lecciones de una larga guerra". Dos lecciones se le escaparon. En primer lugar, el pueblo israelí, y en particular los soldados de nuestro ejército ciudadano, son una nación de héroes. En contra de las expectativas de sus enemigos, el poder de resistencia de Israel es más fuerte y más largo que el de ellos.

Además, el liderazgo nacional es crucial. Sin un liderazgo competente y valiente, hasta los soldados y las naciones más valientes flaquean.

Netanyahu, el líder más veterano de Israel, ha resistido el desafío.Su sabiduría estratégica y su valor moral y fuerza de voluntad en la guerra más larga de Israel han demostrado que es digno de la nación que dirige en este momento crítico de su historia.

