Alemania: el Gobierno autoriza a la policía a derribar drones que pongan en riesgo su seguridad

Publicado por Alejandro Baños 8 de octubre, 2025

El Gobierno alemán ha dado permiso a la policía para que derribe drones que amenacen a su seguridad, sean extranjeros o no. Esta medida llega tras los incidentes producidos semanas atrás por dispositivos similares y presuntamente enviados por Rusia en el espacio aéreo de varios países europeos.

"Abatir drones será a partir de ahora una cosa reglamentada y posible para la policía federal", confirmó el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, tras la reunión del gabinete de Friedrich Merz.

De esta manera, el Gobierno alemán aplica una medida recomendada por el presidente Donald Trump, quien pidió a sus aliados que derribasen cualquier dron que supusiera una amenaza para su seguridad nacional.

Dobrindt añadió que la policía contará con "tecnología puntera" para poder llevar a cabo su cometido, además de precisar que se instalará un "centro de defensa antidrones" para coordinar todas y cada una de las acciones relacionadas con la medida.

En las últimas semanas, varios países europeos y miembros de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) han sufrido una violación de su espacio aéreo por parte de drones supuestamente enviados por Rusia.

Polonia, Dinamarca, Letonia, Rumanía o Noruega fueron algunos de los países que sufrieron tales incursiones ilegales. También Alemania, cuando el aeropuerto de Múnich -la tercera ciudad más poblada del país- tuvo que suspender su actividad durante horas debido a la presencia de drones.