“Me parece una propuesta realista”: el papa León XIV elogió el plan de Trump para la paz en Gaza

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de octubre, 2025

El papa León XIV explicó este martes que el plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump le parecía “realista”. Según detalló el medio Vatican News, el pontífice emitió sus declaraciones durante una comparecencia ante periodistas, en la cual comentó sobre lo planeado por el líder republicano que “Hasta ahora me parece una propuesta realista”, añadiendo que uno de sus mayores deseos era que el grupo terrorista palestino Hamás aceptara el plan “dentro del plazo establecido”.

Asimismo, el papa explicó que era importante que pudiera materializarse no solamente la liberación de los rehenes en manos de la organización yihadista, sino también un alto el fuego para evitar más derramamiento de sangre. “Es importante, no obstante, que haya un alto el fuego y la liberación de los rehenes. Pero hay elementos allí que creo que son muy interesantes, y espero que Hamás lo acepte dentro del plazo establecido”, añadió.

Lejos de ser la primera vez que el papa se pronuncia sobre el conflicto entre Israel y Hamás, luego de que el grupo terrorista atacara al Estado Judío dentro de su propio territorio el 7 de octubre de 2023, lo cierto es que el pontífice ha manifestado en varias ocasiones su rechazo a la guerra y su solidaridad con los palestinos. En septiembre, el papa León XIV escribió en su cuenta de X que transmitía “mi profunda cercanía al pueblo palestino en Gaza, que continúa viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables, expulsados una vez más de sus propias tierras”. Asimismo, el pontífice añadió: “Ante Dios Todopoderoso, que ordenó ‘No matarás’, y a lo largo de la historia humana, cada persona siempre tiene una dignidad inviolable, que debe ser respetada y defendida. Renuevo mi llamamiento por un alto el fuego, la liberación de los rehenes y una solución diplomática negociada”.