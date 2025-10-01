Cierran el Oktoberfest de Múnich tras una explosión letal y una amenaza de bomba

Publicado por Diane Hernández 1 de octubre, 2025

La policía alemana clausuró el famoso festival de cerveza Oktoberfest en el norte de Múnich después de notificar una explosión que mató al menos a una persona.

Los funcionarios de la ciudad también dijeron que hubo una amenaza de bomba emitida por el presunto autor de la explosión, la mañana de este miércoles. La policía de Múnich declaró que los hechos fueron parte de una disputa doméstica, sin ofrecer más detalles.

La información no aclaró si la persona fallecida era el presunto autor del ataque o alguien más.

Aunque los agentes explicaron que el evento letal no representaba peligro para el público del festival, fuerzas especiales estaban investigando un área en el norte de Múnich donde el periódico Bild y muchos otros informes dijeron que se habían escuchado disparos y más explosiones.

La Policía también registró el recinto ferial del Oktoberfest en busca de otros dispositivos explosivos y pidió a los trabajadores que abandonaran el área para agilizar las operaciones.

El Oktoberfest permanecerá cerrado al menos hasta las 17.00 hora local de este 1 de octubre, confirmaron las autoridades locales.

El festival Oktoberfest recibe hasta siete millones de visitasdpa/picture-alliance/Cordon Press.