Moldavia: el partido proeuropeo gana las elecciones legislativas con un 50% de los votos

Publicado por Carlos Dominguez 29 de septiembre, 2025

El partido Acción y Solidaridad, liderado por la presidenta Maia Sandu, ganó las elecciones legislativas en Moldavia, según los resultados oficiales publicados este lunes con 99,52% de los votos escrutados.

Esta pequeña nación, limítrofe con Ucrania, aspira integrarse a la Unión Europea (UE) y cuenta con una región separatista prorrusa. El país lleva mucho tiempo dividido entre acercarse al bloque de Bruselas o mantener las relaciones de la era soviética, orientadas hacia Moscú.

El PAS, en el poder desde 2021, alcanzó el domingo 50,03% de los votos, superando a la formación prorrusa Bloque Patriótico, que obtuvo 24,26%, según los resultados publicados en la página web de la Comisión Electoral.

Injerencia rusa

"Estadísticamente hablando, el PAS se aseguró una frágil mayoría", comentó a AFP el analista Andrei Curararu, del centro de estudios WatchDog.md, asegurando que el "peligro" no ha pasado, "porque es difícil formar un Gobierno funcional".

"El Kremlin financió una operación muy grande como para bajar los brazos, y podría recurrir a protestas, sobornar a legisladores del PAS y otras tácticas para impedir la formación de un Gobierno proeuropeo estable", advirtió.

Rusia negó las acusaciones de que lanzó una campaña de desinformación en Internet y que buscaba comprar votos y provocar disturbios.

Sin embargo, el servicio moldavo de ciberseguridad advirtió el domingo que detectó varios intentos de atacar la infraestructura electoral que fueron "neutralizados en tiempo real (...) sin afectar la integridad de los servicios electorales".

Llamado a la protesta

Uno de los dirigentes del Bloque Patriótico, Igor Dodon, reivindicó la victoria del movimiento prorruso y llamó a una manifestación este lunes en la capital Chisinau, después de acusar al PAS de manipular los resultados. Sin embargo, la mayoría de las encuestas apuntaban a que el PAS, en el poder desde 2021, era el favorito.

La presidenta Sandu calificó el proceso como las "elecciones más trascendentales" de Moldavia.

"Su resultado decidirá si consolidamos nuestra democracia y nos unimos a la UE, o si Rusia nos arrastra de nuevo a una zona gris, convirtiéndonos en un riesgo regional", declaró Sandu el viernes en X.

Europa no puede perder Moldavia

Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU sobre el peligro que supondría para Europa perder influencia sobre Moldavia en favor de Rusia, como ya ha ocurrido con Bielorrusia y Georgia.

"Rusia está tratando de hacer con Moldavia lo que Irán hizo en su día con el Líbano, y la respuesta global, una vez más, no es suficiente. Ya hemos perdido a Georgia en Europa... y, durante muchos, muchos años, Bielorrusia también ha ido avanzando hacia la dependencia de Rusia. Europa no puede permitirse perder también a Moldavia", afirmó el líder ucraniano.