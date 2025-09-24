Milei habló en la ONU: “El Estado no crea riqueza, la roba, la destruye”

Publicado por Carlos Dominguez 24 de septiembre, 2025

Este miércoles, el presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió contra la ONU, acusándola de haberse convertido en un "Gobierno supranacional de burócratas internacionales" que pretende imponer un estilo de vida al mundo entero.

"Así es como pasamos de una organización que pretendía mediar la paz entre pares a una organización que pretende decidir no sólo qué debe hacer cada estado o nación, sino también cada uno de los individuos en las distintas latitudes del planeta".

El líder libertario hizo un llamado para "volver a las bases" fundacionales del organismo: "Creo que hablo por todos al decir que nos gustaría que la ONU lidere este cambio de paradigma, regresando a las bases que la han convertido en la gran organización que supo ser en el pasado".

La Agenda 2030, una falta de sentido común

Milei también criticó la Agenda 2030 por considerarla un malgasto de recursos y un atentado contra la libertad personal, y consideró "inadmisible recurrir a la fuerza allí donde las razones fallan", en alusión a las ideas progresistas carentes de sentido.

Elogios para Donald Trump

El mandatario hizo una mención destacada al líder republicano, en un tono elogioso y alineado con su visión política.

“El presidente Trump en Estados Unidos también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe, y sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global”, sostuvo Milei ante la asamblea.

El presidente argentino, recientemente beneficiado por un respaldo financiero otorgado por la Administración Trump, resaltó las medidas adoptadas por su homólogo para combatir la inmigración ilegal y la "reestructuración, sin precedentes, de los términos del comercio internacional".

En defensa del libre mercado

Durante su discurso, Milei también defendió el libre mercado y la importancia de la propiedad privada como pilares del progreso económico de las naciones.

“La condición del crecimiento es la sacralidad de la propiedad y del libre mercado, que no es otra cosa que la libre cooperación entre pares. Porque sin derecho de propiedad, no hay ahorro; sin ahorro ni capacidad de intercambiarlo libremente, no hay inversión; y sin inversión, no hay crecimiento posible”, sentenció.

"La mayor manifestación de eso es aquellos países que muestran una orgía de aumento de gasto público ya que el Estado no crea riqueza, sino que la roba, sino que la destruye".

Por los secuestrados por regímenes terroristas

El mandatario argentino solicitó a la comunidad internacional que se sume al pedido de liberación del gendarme Nahuel Gallo, a quien describió como víctima de un “secuestro” y una detención arbitraria en Venezuela, sin cargos formales ni acceso a defensa legal o asistencia consular.

"Es una desaparición forzosa", dijo, mientras exigía al régimen de Nicolás Maduro la liberación del gendarme, detenido desde diciembre de 2024.

El presidente argentino también pidió la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás en Gaza.

La devolución de las Malvinas

Asimismo, reiteró el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, calificando su ocupación como ilegal.

"Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente".