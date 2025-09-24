España: un juez pide llevar a la esposa del presidente del Gobierno ante un jurado por malversación

Publicado por Williams Perdomo 24 de septiembre, 2025

El juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, por malversación de fondos concluyó sus pesquisas y solicitó enviarla a juicio ante un jurado popular, según un documento judicial al que tuvo acceso la AFP este miércoles.

Esta decisión todavía puede ser recurrida y, por tanto, no es definitiva.

El juez Juan Carlos Peinado considera que una funcionaria contratada por la presidencia del Gobierno trabajó para Begoña Gómez en sus actividades privadas, lo cual constituiría malversación de fondos públicos.

En su auto, el magistrado dijo que tras su investigación ve "verosimilitud de los hechos" de los que se acusa a Gómez, por lo que "pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos".

Por ello, Peinado dio por cerradas las pesquisas y propuso que el caso vaya a "juicio ante el Tribunal Del Jurado", es decir, ante un jurado popular, según el escrito.

Además de a la esposa del presidente español, el socialista Pedro Sánchez, Peinado señala por malversación de fondos a la funcionaria Cristina Álvarez y a Francisco Martín Aguirre, quien la habría contratado cuando trabajaba en la Presidencia y ahora es el delegado del Gobierno en Madrid.

Peinado convocó a Gómez, Álvarez y Aguirre el sábado en la tarde para comunicarles este cambio en el proceso.

Al comparecer ante el juez el 10 de septiembre, Gómez negó tajantemente haber incurrido en malversación, afirmando que de forma "puntual" pidió a Álvarez "enviar algún mensaje", pero insistió en que esta última "nunca" la ayudó en sus actividades profesionales.

Aparte de este caso por malversación de fondos, el magistrado también indaga desde abril de 2024 si Gómez se aprovechó del cargo de su marido en sus negocios privados.

Esta causa provocó un fuerte pulso entre la fiscalía, que pidió cerrarla, y el juez; y generó irritación en Pedro Sánchez, quien mantuvo al país en vilo por varios días al debatirse si renunciaba, lo que al final no hizo.