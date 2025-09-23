Violencia en Ecuador: el ataque a una sede policial deja heridos y detenidos, entre ellos presuntos miembros del Tren de Aragua

Publicado por Sabrina Martin 23 de septiembre, 2025

Un paro nacional convocado en Ecuador el 22 de septiembre derivó en un episodio de violencia de gran impacto. Una multitud atacó el Comando de Policía de Otavalo, al norte de Quito dejando dejó dos agentes heridos, decenas de detenidos y fuertes daños materiales en la sede policial.

Según la Policía Nacional, cerca de mil manifestantes se concentraron en el centro de la ciudad y avanzaron contra las instalaciones, incendiando vehículos particulares y oficiales, y poniendo en riesgo a los uniformados que se encontraban dentro. Videos difundidos en redes sociales mostraron motocicletas y automóviles envueltos en llamas, lo que obligó la intervención de bomberos.

Vínculo con el Tren de Aragua

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que 20 personas fueron arrestadas en Otavalo, entre ellas dos extranjeros identificados como William Andrés R. L. y Jonathan Bernin A. A. Según la autoridad, ambos serían de nacionalidad venezolana y “aparentemente del Tren de Aragua”, organización criminal de origen venezolano considerada terrorista en Ecuador y en Estados Unidos. Reimberg advirtió que quienes ataquen al Estado enfrentarán cargos por terrorismo.

El presidente Daniel Noboa también reaccionó a los hechos en la red X, donde señaló: “Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua. No es lucha, no es protesta… son las mismas mafias de siempre, a las cuales les somos incómodos”.