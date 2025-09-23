Dinamarca califica de "grave ataque" el incidente con drones en su aeropuerto

Publicado por Williams Perdomo 23 de septiembre, 2025

La primer ministra danesa afirmó este martes que el sobrevuelo de drones que provocó el cierre del aeropuerto de Copenhague durante varias horas fue "el ataque más grave contra una infraestructura crítica" en el país.

Mette Frederiksen mencionó que este incidente coincide con las recientes incursiones de drones y aviones rusos en los espacios aéreos de otros países de la OTAN o a los ciberataques contra importantes aeropuertos europeos del fin de semana.

"No puedo descartar que sea Rusia. Hemos visto drones sobre Polonia que no deberían haber estado allí. Hemos visto actividad en Rumanía. Hemos visto violaciones del espacio aéreo estonio. Hemos visto ataques de hackers en aeropuertos europeos durante el fin de semana", dijo Frederiksen en un comunicado.

"Ahora ha habido drones en Dinamarca, y parece que también ha habido drones en Oslo y Noruega. Por lo tanto, solo puedo decir que, en mi opinión, se trata de un ataque grave a una infraestructura crítica danesa", agregó la primer ministra.

"Hacemos frente a una amenaza elevada de sabotaje" Dinamarca enfrentó una "amenaza elevada de sabotaje", indicaron el martes los servicios de inteligencia del país después del cierre durante varias horas el lunes del aeropuerto de Copenhague por el sobrevuelo de drones.



"En Dinamarca hacemos frente a una amenaza elevada de sabotaje. Quizás no vienen a atacarnos, pero sí a presionarnos y ver cómo reaccionamos", declaró el director de operaciones de los servicios de inteligencia daneses, Flemming Drejer, en una conferencia de prensa.

Los drones aparecieron desde distintas direcciones y sobrevolaron durante más de tres horas el aeropuerto de la capital danesa, donde se desplegó un fuerte dispositivo policial.

El cuerpo de seguridad colabora con el ejército y los servicios de inteligencia en su investigación.

También trabaja con la policía de Oslo, en cuyo aeropuerto se avistaron dos drones que provocaron su cierre durante varias horas.

Rusia niega estar implicada en el sobrevuelo de drones



Rusia negó el martes estar implicada en el sobrevuelo de drones en el aeropuerto de Copenhague que provocó el cierre durante varias horas de esta infraestructura de la capital danesa.

"Escuchamos acusaciones infundadas desde allí cada vez", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Alerta en la OTAN

Los embajadores de los miembros de la OTAN se reúnen precisamente este martes a petición de Estonia, que la semana pasada denunció la intrusión en su espacio aéreo de tres cazas de combate rusos, interceptados por aviones de la Alianza.

Previamente, Polonia y Rumanía también acusaron a Moscú de haber violado su espacio aéreo con drones. En el primer país, las defensas de la OTAN se movilizaron para abatir varios aparatos.