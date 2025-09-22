Israel revela que funcionarios británicos mantuvieron contactos secretos con terroristas de Hamás

Publicado por Leandro Fleischer 22 de septiembre, 2025

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, conocido como Foreign Office, se encuentra en el centro de una controversia tras revelarse una presunta reunión entre diplomáticos británicos y miembros de Hamás en 2022, según informes de Daily Express e Israel Hayom.

Esta información ha generado críticas debido a que el encuentro habría violado la política oficial del Reino Unido de "no contacto" con organizaciones designadas como terroristas.

De acuerdo con los informes, los documentos recuperados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza muestran que un miembro del personal del Consulado británico en Israel mantuvo una reunión con representantes de Hamás. Este grupo, que controla Gaza desde 2007, fue declarado en su totalidad como organización terrorista por el Reino Unido en 2021, cuando se amplió la proscripción para incluir no solo su ala militar, sino también su ala política. La medida de "no contacto" implica que el Gobierno británico no debe mantener comunicación oficial con Hamás debido a su estatus como grupo proscrito.

Según traducciones de los documentos realizadas por NGO Monitor, una organización con sede en Jerusalén dedicada a monitorear actividades de ONG, el propósito de la reunión fue tranquilizar a los representantes de Hamás respecto a la continuidad del financiamiento británico para proyectos en Gaza. Esto sugiere que el objetivo era garantizar que los fondos destinados a iniciativas humanitarias o de desarrollo en la Franja no se vieran afectadas por la proscripción del grupo.

La respuesta del Reino Unido



El Ministerio de Relaciones Exteriores británico no desmintió que la reunión haya tenido lugar, pero sostuvo que no se llevó a cabo un encuentro con altos funcionarios del grupo terrorista. “En febrero de 2022, un miembro del personal fue citado por la Policía dirigida por Hamás para explicar el trabajo del Reino Unido en Gaza”, manifestó, según indicó Daily Express. Sin embargo, la revelación ha levantado cuestionamientos sobre cómo se gestionan las interacciones con grupos proscritos y si las políticas del Reino Unido se aplican de manera consistente.

La polémica política exterior del Reino Unido

Este caso pone de relieve las tensiones entre los objetivos diplomáticos y humanitarios del Reino Unido en regiones conflictivas como Gaza, donde Hamás ejerce control político y administrativo, y la necesidad de cumplir con las normativas antiterroristas. La noticia ha reavivado el debate sobre la transparencia y la coherencia en la política exterior británica, sobre todo después de que recientemente reconociera un Estado palestino junto a países como Canadá, Portugal y Australia, entre otros.